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Kaynak: AA

İstanbul'da düzenlenen toplantıda haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını kamuoyuna duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haziran ayı ihracatı, yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaşmış oldu. Son 12 ay itibarıyla 278 milyar dolarlık ihracata ilk defa ulaşmış olduk." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomi tarihinde bir dönüm noktasına işaret ederek, "Haziran sonu itibarıyla tarihimizde ilk defa mal ve hizmet ihracatının toplamı yıllıklandırılmış olarak 400 milyar doları aşmış durumda." diye konuştu.