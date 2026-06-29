AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü duyuracağı haziran ayı enflasyon verileri ile ilgili gerçekleştirdiği beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.
Ankete katılım gösteren ekonomistlerin haziran ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişti.
YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin ortalama beklentisine göre, mayıs ayında yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
Öte yandan ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 artış göstermişti.