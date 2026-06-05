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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşme verilerini açıkladı. Veriler, bütçe üzerindeki faiz yükünün yılın ilk beş ayında 1 trilyon liranın üzerine çıktığını ortaya koydu.

Buna göre Hazine'nin nakit dengesi mayıs ayında 252,3 milyar lira açık verdi. Ocak-mayıs dönemindeki toplam nakit açığı ise 1 trilyon 108,4 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 838,1 milyar lira olarak kaydedilmişti.

FAİZ ÖDEMELERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Mayıs ayında yapılan faiz ödemeleri 123,9 milyar lira olurken, yılın ilk beş ayındaki toplam faiz gideri 1 trilyon 239,6 milyar liraya yükseldi.

Faiz dışı denge ise mayıs ayında 128,4 milyar lira açık verdi. Buna karşın ocak-mayıs döneminin tamamında faiz dışı fazla 129 milyar lira olarak gerçekleşti.

GELİR-GİDER FARKI BÜYÜDÜ

Bakanlık verilerine göre yılın ilk beş ayında Hazine'nin gelirleri 6 trilyon 426,7 milyar lira olurken, giderleri 7 trilyon 537,3 milyar liraya ulaştı.

Böylece gelir ve gider arasındaki fark 1 trilyon liranın üzerine çıkarken, faiz harcamaları kamu maliyesindeki en büyük kalemlerden biri olmaya devam etti.