Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı ilk çeyrek nakit gerçekleşmeleri, bütçedeki devasa açığı ve faiz yükünü bir kez daha tescilledi. Verileri analiz eden Cevdet Akay, gelirin gideri karşılayamadığı bu tabloda Türkiye'nin "borç-faiz döngüsüne" hapsolduğunu belirtti.

"BÜTÇE ARTIK EMEKLİYE DEĞİL, FAİZE ÇALIŞIYOR"

Yılın ilk üç ayında 867,6 milyar TL faiz ödemesi yapıldığına dikkat çeken Akay, bu büyüklüğün halkın refahından çalındığını ifade etti:

"Bu büyüklük, bütçenin önemli bir bölümünün üretim, yatırım ve sosyal harcamalar yerine geçmiş borçların maliyetine ayrıldığını göstermektedir. Devlet artık sadece borçlanmıyor; borcun faizini bile karşılamakta zorlanıyor."

MART AYI KRİTİK EŞİK: FAİZ DIŞI DENGE EKSİYE DÜŞTÜ

Ocak ve Şubat aylarında pozitif seyreden faiz dışı dengenin Mart’ta eksiye düşmesinin altını çizen Akay, kamu maliyesindeki kırılganlığı şu sözlerle özetledi:

"Açık veriliyor, açık borçla kapatılıyor; borcun faizi büyüyor, faizi ödemek için yeniden borçlanılıyor. Yani ekonomi, kendi kendini besleyen bir borç-faiz döngüsüne girmiştir."

BORÇLANMANIN VATANDAŞA BEDELİ: "CROWDİNG-OUT" RİSKİ

Hazine’nin 458,5 milyar TL seviyesindeki net iç borçlanmasının piyasayı doğrudan etkilediğini belirten Akay, "özel sektörü dışlama" (crowding-out) tehlikesine işaret etti. Bu tablonun vatandaşa yansımasını şu şekilde sıraladı:

Piyasa faizleri yukarı çıkıyor, devlet yüksek faizle borçlandıkça tüm faizler tetikleniyor.

Finansmana erişim zorlaşıyor bankalar kaynakları devlete ayırdığı için sanayici ve esnaf para bulamıyor.

Krediler pahalılaşıyor konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri vatandaş için ulaşılamaz hale geliyor.



SONUÇ: "EKONOMİ YÖNETİLMİYOR, TAŞINIYOR"

Cevdet Akay, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını belirterek köklü bir mali dönüşüm çağrısında bulundu:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz durum; güçlü, dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomi değil, borçla taşınan, faizle ayakta tutulmaya çalışılan kırılgan bir mali yapıdır. Türkiye’nin ihtiyacı kısa vadeli borçlanma çözümleri değil; üretimi artıran, gelir tabanını genişleten bir mali dönüşümdür."

