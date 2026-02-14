Amerika'nın USEM sınavını geçmeyi başaran ve ardından denklik sertifikası alan Pratisyen Dr. Seher Sena Elagöz, Chicago'dan bir hastaneden aldığı asistanlık teklifi vize engeline takılmasıyla Şırnak'ın Uludere ilçesinde doktorluk yapmaya başladı.

‘VİZE İLE ALAKALI PROBLEMLER YAŞADIM’

Chicago’dan ev bakarken kendimi Şırnak’ta buldum diyen Genç doktor, “Aslında asistanlık için Amerika'ya gidecektim. Amerika'dan bir eğitim teklifi almıştım. Ama sonrasında vize ile alakalı problemler yaşadım. Amerika hayalim biraz sekteye uğrayınca ben de tekrar atamaya girip doktorluğuma devam etmek istedim” sözlerini sarf etti.

‘CHİCAGO’DAN EV BAKARKEN KENDİMİ ŞIRNAK’TA BULDUM’

Asıl amacının nerede olduğu değil, doktorluk yapmak olduğunu belirten Elagöz, “Bu yüzden de atamaya girdim. Ben atamaya girdiğimde de genel kuradan Şırnak çıktı. Aslında Chicago'da ev bakarken bir baktım ki kendimi Şırnak'ta buldum” dedi.

Dr. Elagöz, dört çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olduğunu, 4 kardeşin 3'ünün doktor 1'inin mühendis olduğunu ifade etti. Ablasının kendisine rol modeli olduğunu ifade eden Elagöz, doktor olmaya onu izleyerek, ona hayran olarak karar verdiğini belirtti.

'İLK DEFA BUNLARI YAŞIYORUM'

Bölge halkının doktorlara duyduğu saygıyı başka hiçbir yerde görmediğini belirten Dr. Elagöz, "Burada bir güven var, burada bir mutluluk var, huzur var bunu hissettiriyorlar bana. İlk gelirken bu bilinmezliğin verdiği ister istemez bir korku vardı. Eminim ki, sadece doktor olarak ben değil, gelen tüm memurlarda oluyordur. Buralı olmayıp burayı bilmeyen insanlar, geldikleri zaman bu korkuyu emin ki yaşıyorlardır. Ama en rahat görebilecekleri örneklerden biri benim” ifadelerini kullandı.