OLAYLAR

MÖ 399 - Socrates, ölüm cezasına çarptırıldı.

360 - Ayasofya'nın öncülü olan Büyük Kilise, aynı noktada inşa edildi. 5. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayakta kaldı.

1637 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru oldu.

1898 - İspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi, Havana (Küba) limanında infilak ederek battı; 260'tan fazla kişi öldü. Olaydan İspanya'yı sorumlu tutan ABD, iki hafta sonra İspanya'ya savaş açtı.

1924 - İzmir’de harp oyunları yapıldı.

1933 - Giuseppe Zangara isimli bir kişi, Miami'de ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e suikast yapmak istedi ancak Chicago Belediye Başkanı Anton J. Cermak'ı yaraladı. Cermak, aldığı yaraların etkisiyle 6 Mart 1933'te öldü.

1947 - Rodos ve On İki Adalar Yunanistan'a verildi.

1949 - 1200 Musevi, Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu; göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.

1950 - SSCB ve Çin, ortak savunma antlaşması imzaladı.

1961 - Belçika'da Sabena Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü, 73 kişi öldü. Uçakta, ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.

1965 - Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.

1969 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafından düzenlenen "Büyük Eğitim Yürüyüşü" Ankara'da yapıldı ve binlerce öğretmen bozuk eğitim düzenini protesto etti. "Halkımızı sömürüden kurtaracağız" diye slogan attı.

1970 - Dominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı, Santo Domingo'dan kalktıktan bir süre sonra denize düştü: 102 kişi öldü.

1971 - ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı. Finley, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

1971 - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sağ görüşlü bir grup öğrenci tarafından işgal edildi, İstanbul'daki Kadırga Yurdu'na patlayıcı madde atıldı, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki Kennedy Anıtı havaya uçuruldu.

1982 - Bir petrol çıkarma platformu, Newfoundland açıklarında fırtına nedeniyle battı, 84 kişi öldü.

1989 - Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet Birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta, 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan, ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.

1995 - Hacker Kevin Mitnick, ABD'nin bazı en güvenli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suçundan FBI tarafından tutuklandı.

1996 - Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandolarını taşıyan bir helikopter, Ege Denizi'nde düştü; 5 asker öldü.

1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.

1999 - Ekşi sözlük kuruldu.

1999 - Eskişehir Cezaevi'nde "Karagümrük Çetesi" olarak tanınan bir grup Mustafa Duyar'ı öldürdü, Selçuk Parsadan'ı yaraladı. Mustafa Duyar Özdemir Sabancı'yı öldürmekten, Selçuk Parsadan ise örtülü ödenek davasından hüküm giymişti.

2002 - Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF), yer alacak olan Türk Kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

2005 - Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, AKP'den ve Bakanlık görevinden istifa etti.

2005 - Video paylaşım sitesi, YouTube kuruldu.

2012 - Honduras'ın Comayagua kentindeki ceza evinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkûm ağır yaralandı.

DOĞUMLAR

1564 - Galileo Galilei, İtalyan bilim insanı (ö. 1642)

1710 - XV. Louis, Fransa Kralı (ö. 1774)

1724 - Peter von Biron, Kurlandiya Dükalığı'nın son dükü (ö. 1800)

1725 - Abraham Clark, Amerikalı politikacı (ö. 1794)

1739 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (ö. 1813)

1748 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (ö. 1832)

1751 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Alman ressam (ö. 1828)

1780 - Alfred Edward Chalon, İsviçreli ressam (ö. 1860)

1782 - William Miller, Amerikalı Baptist vaiz (ö. 1849)

1811 - Domingo Faustino Sarmiento, Arjantinli aktivist, entelektüel, yazar, devlet adamı ve Arjantin'in altıncı devlet başkanı (ö. 1888)

1817 - Charles-François Daubigny, Fransız ressam (ö. 1878)

1820 - Susan B. Anthony, Amerikalı kadın hakları savunucusu (ö. 1906)

1826 - Johnstone Stoney, İngiliz-İrlandalı fizikçi (ö. 1911)

1836 - Matsudaira Katamori, Japon daimyō (ö. 1893)

1840 - Titu Maiorescu, Rumen akademisyen, avukat, edebiyat eleştirmeni, estetik akımcısı, felsefeci, çocuk eğitmeni, politikacı ve yazar (ö. 1917)

1841 - Campos Sales, Brezilyalı avukat, kahve çiftçisi ve siyasetçi (ö. 1913)

1845 - Elihu Root, Amerikalı hukukçu ve devlet adamı (ö. 1937)

1856 - Emil Kraepelin, Alman psikiyatrist (ö. 1926)

1861 - Charles Edouard Guillaume, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1938)

1861 - Alfred North Whitehead, İngiliz matematikçi ve filozof (ö. 1947)

1873 - Hans von Euler-Chelpin, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1964)

1874 - Ernest Shackleton, İrlandalı-İngiliz kâşif (ö. 1922)

1880 - Ali Sami Boyar, Türk ressam ve müzeci (ö. 1967)

1883 - Fritz Gerlich, Alman gazeteci ve arşivci (ö. 1934)

1885 - Rupen Sevag, Osmanlı Ermenisi hekim (ö. 1915)

1886 - Mustafa Sabri Öney, Türk bürokrat (ö. ?)

1890 - Robert Ley, Nazi Almanyası'nda politikacı (ö. 1945)

1891 - Georg von Bismarck, Alman asker (ö. 1942)

1895 - Wilhelm Burgdorf, Nazi Almanyası'nda piyade orgeneral (ö. 1945)

1897 - Bronislovas Paukštys, Litvanyalı Katolik rahip (ö. 1966)

1898 - Toto, İtalyan komedi ustası ve oyuncu (ö. 1967)

1899 - Georges Auric, Fransız besteci (ö. 1983)

1907 - Cesar Romero, Amerikalı aktör (ö. 1994)

1909 - Miep Gies, Hollanda vatandaşı (II. Dünya Savaşı sırasında Anne Frank ve ailesine yardım eden) (ö. 2010)

1915 - Fikret Işıltan, Türk tarihçi ve akademisyen (ö. 1997)

1923 - Kemal Karpat, Türk tarihçi ve akademisyen (ö. 2019)

1926 - Doğan Güreş, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı (ö. 2014)

1928 - Pietro Bottaccioli, İtalyan piskopos ve din adamı (ö. 2017)

1932 - Seyyid Ahmet Arvâsî, Türk toplum bilimci, pedagog ve yazar (ö. 1988)

1934 - Paul Ekman, Amerikalı psikolog (ö. 2025)

1936 - Russell Marshall, Yeni Zelandalı siyasetçi ve diplomat (ö. 2025)

1938 - Vasıf Öngören, Türk oyun yazarı (ö. 1984)

1940 - İsmail Cem İpekçi, Türk siyasetçi (ö. 2007)

1944 - Cahar Dudayev, Çeçen asker ve siyasetçi (ö. 1996)

1944 - Zeynel Abidin Erdem, Türk iş insanı

1945 - Douglas Hofstadter, Amerikalı bilim insanı

1946 - Yves Cochet, Fransız yazar ve politikacı

1946 - Zeynep Oral, Türk yazar ve gazeteci

1946 - Matthieu Ricard, Nepal'deki Shechen Tennyi Dargyeling Manastırı'nda yaşayan Budist rahip

1947 - John Adams, Amerikalı günümüz klasik Batı müziği bestecisi, opera bestecisi ve orkestra şefi

1947 - Rusty Hamer, Amerikalı oyuncu (ö. 1990)

1947 - Wenche Myhre, Norveçli şarkıcı

1949 - Anneli Saaristo, Fin şarkıcı

1949 - Esat Oktay Yıldıran, Türk asker (ö. 1988)

1951 - Jadwiga Jankowska-Cieslak, Polonyalı oyuncu

1951 - Jane Seymour, İngiliz sinema oyuncusu

1952 - Sezai Aydın, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2021)

1953 - Miloslav Ransdorf, Çek politikacı (ö. 2016)

1954 - Matt Groening, Amerikalı karikatürist ve Simpsonlar'ın yaratıcısı

1960 - Armen Mazmanyan, Ermeni yönetmen (ö. 2014)

1962 - Milo Đukanović, Karadağlı siyasetçi

1963 - İsa Gök, Türk siyasetçi

1963 - Oğuz Çetin, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör

1964 - Chris Farley, Amerikalı oyuncu, komedyen, senarist ve yapımcı (ö. 1997)

1965 - Metin Üstündağ, Türk karikatürist

1969 - Birdman, Amerikalı rapçi ve yapımcı

1971 - Alex Borstein, Amerikalı oyuncu, şarkıcı, ses sanatçısı, yazar ve komedyen

1971 - Renée O'Connor, Amerikalı oyuncu

1974 - Miranda July, Amerikalı yazar, film yönetmeni, oyuncu, şarkıcı ve senarist

1974 - Alexander Wurz, Avusturyalı Formula 1'de Williams'ın yarış pilotu

1984 - Francesca Ferretti, İtalyan voleybolcu

1986 - Valeri Bojinov, Bulgar futbolcu

1986 - Ami Koshimizu, Japon seslendirme sanatçısı

1987 - Nail Tilbaç, Türk futbolcu

1987 - Yasin Çam, Türk oyuncu

1988 - Rui Patrício, Portekizli millî futbolcu

1989 - Ziomara Morrison, Şilili basketbolcu

1990 - Callum Turner, İngiliz aktör ve model

1991 - Ángel Sepúlveda, Meksikalı futbolcu

1992 - İdo Tatlıses, Türk şarkıcı

1993 - Ravi, Güney Koreli rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör

1995 - Megan Thee Stallion, Amerikalı rapçi ve söz yazarı

1998 - George Russell, İngiliz Formula 1 pilotu

1999 - Şehmus Hazer, Türk millî basketbolcu

2000 - Jakub Kiwior, Polonyalı millî futbolcu

ÖLÜMLER

705 - Leontios, 695 ile 698 döneminde Bizans imparatorluğu imparatoru

706 - III. Tiberios, 698 ile 705 döneminde Bizans imparatoru

1634 - Wilhelm Fabry, Alman cerrah (d. 1560)

1637 - II. Ferdinand, Kutsal Roma imparatoru (d. 1578)

1731 - María de León Bello y Delgado, Katolik rahibe ve mistik (d. 1643)

1740 - III. Abbas, Safevi hükümdarı (d. 1732)

1781 - Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (d. 1729)

1844 - Henry Addington, İngiliz devlet adamı (d. 1757)

1857 - Mihail Glinka, Rus asıllı klasik müzik bestecisi (d. 1804)

1864 - Adam Wilhelm Moltke, Danimarka Başbakanı (d. 1785)

1869 - Mirza Esedullah Han Galib, Babür Dönemi şairi (d. 1797)

1871 - Jean-Marie Chopin, Fransız-Rus gezgin (d. 1796)

1905 - Lewis Wallace, Amerikalı asker siyasetçi ve yazar (Amerikan İç Savaşı Birlik Kuvvetleri Generali) (d. 1827)

1928 - Herbert Henry Asquith, İngiliz siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1852)

1936 - Alf Victor Guldberg, Norveçli matematikçi (d. 1866)

1946 - Malik Buşati, Arnavutluk Başbakanı (d. 1880)

1958 - Numan Menemencioğlu, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Dış İşleri Bakanlarından (d. 1893)

1959 - Owen Willans Richardson, İngiliz fizikçi, akademisyen ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1879)

1965 - Nat King Cole, Amerikalı müzisyen (d. 1919)

1967 - Toto, İtalyan komedi ustası ve oyuncu (d. 1898)

1979 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (d. 1946)

1987 - Malik Aksel, Türk ressam ve yazar (d. 1901)

1988 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1918)

1999 - Big L, Amerikalı rapçi (d. 1974)

1999 - Henry Way Kendall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)

2001 - Orhan Asena, Türk oyun yazarı (d. 1922)

2002 - Sabih Şendil, Türk şair ve yazar (d. 1926)

2003 - Faik Türün, Türk asker, siyasetçi ve 12 Mart dönemi komutanlarından emekli orgeneral (d. 1913)

2010 - Fuat Seyrekoğlu, Türk futbolcu (d. 1949)

2011 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (d. 1947)

2013 - Todor Kolev, Bulgar oyuncu ve komedyen (d. 1939)

2014 - Christopher Malcolm, İskoç oyuncu (d. 1946)

2015 - Sergio y Estíbaliz, İspanyol ikili (d. 1948)

2015 - Eileen Essell, İngiliz oyuncu (d. 1922)

2015 - Steve Montador, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1979)

2016 - George Gaynes, Fin asıllı Amerikalı şarkıcı, tiyatro, sinema, televizyon ve ses sanatçısı aktör (d. 1917)

2016 - Salman Natour, Filistin doğumlu İsrailli yazar, şair ve gazeteci (d. 1949)

2016 - Vanity, Kanadalı şarkıcı, model, söz yazarı ve aktris (d. 1959)

2017 - Margareta Kjellini İsveçli politikacı (d. 1948)

2017 - Manfred Kaiser, Doğu Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1929)

2018 - Abdilaqim Ademi, Makedon siyasetçi (d. 1969)

2018 - Lassie Lou Ahern, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

2018 - Pier Paolo Capponi, İtalyan oyuncu ve senarist (d. 1938)

2019 - Ellis Avery, Amerikalı yazar ve romancı (d. 1972)

2019 - Kofi Burbridge, Amerikalı müzisyen (d. 1961)

2019 - Gene Littler, Amerikalı golfçü (d. 1930)

2019 - Al Mahmud, Bangladeşli şair, romancı, kısa hikâye yazarı ve gazeteci (d. 1936)

2019 - Lee Radziwill, Amerikalı oyuncu, soylu, halkla ilişkiler yöneticisi ve iç mimar (d. 1933)

2020 - Caroline Louise Flack, İngiliz oyuncu, televizyon ve radyo sunucusu (d. 1979)

2020 - Hilmi Ok, eski Türk futbol hakemi (d. 1932)

2020 - Duan Zhengcheng, Çinli mucit ve endüstri mühendisi (d. 1934)

2021 - Doris Bunte, Amerikalı siyasetçi (d. 1933)

2021 - Alberto Canapino, Arjantinli yarış arabası mühendisi (d. 1963)

2021 - Sandro Dori, İtalyan oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1938)

2021 - Lucía Guilmáin, Meksikalı aktris (d. 1938)

2021 - Andréa Guiot, Fransız opera sanatçısı (d. 1928)

2021 - Vincent Jackson, Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1983)

2021 - Leopoldo Luque, Arjantinli futbolcu (d. 1949)

2021 - Rowsch Shaways, Iraklı Kürt siyasetçi (d. 1947)

2022 - Onur Kumbaracıbaşı, eski Türk siyasetçi (d. 1939)

2022 - Tamaz Mechiauri, Gürcü siyasetçi, mühendis ve ekonomist (d. 1954)

2022 - P. J. O'Rourke, Amerikalı siyasi yorumcu ve gazeteci (d. 1947)

2022 - Arif Şentürk, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1941)

2022 - Tayana Tüdegeş, Rus şair (d. 1957)

2023 - Vural Savaş, hukukçu ve yazar (d. 1938)

2023 - Raquel Welch, Amerikalı aktris (d. 1940)

2023 - Paul Berg, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1926)

2025 - Mustafa Aslan, Kürt asıllı halk müziği ve arabesk sanatçısı (d. 1953)

2025 - Renato Ballardini, İtalyan siyasetçi ve hukukçu (d. 1927)

2025 - Carol Doherty, Amerikalı eğitimci ve siyasetçi (d. 1942)

2025 - Elsie Johansson, İsveçli yazar (d. 1931)

2025 - Gerhart Baum, Alman politikacı ve avukat (d. 1932)