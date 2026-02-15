OLAYLAR
MÖ 399 - Socrates, ölüm cezasına çarptırıldı.
360 - Ayasofya'nın öncülü olan Büyük Kilise, aynı noktada inşa edildi. 5. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayakta kaldı.
1637 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru oldu.
1898 - İspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi, Havana (Küba) limanında infilak ederek battı; 260'tan fazla kişi öldü. Olaydan İspanya'yı sorumlu tutan ABD, iki hafta sonra İspanya'ya savaş açtı.
1924 - İzmir’de harp oyunları yapıldı.
1933 - Giuseppe Zangara isimli bir kişi, Miami'de ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e suikast yapmak istedi ancak Chicago Belediye Başkanı Anton J. Cermak'ı yaraladı. Cermak, aldığı yaraların etkisiyle 6 Mart 1933'te öldü.
1947 - Rodos ve On İki Adalar Yunanistan'a verildi.
1949 - 1200 Musevi, Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu; göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.
1950 - SSCB ve Çin, ortak savunma antlaşması imzaladı.
1961 - Belçika'da Sabena Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü, 73 kişi öldü. Uçakta, ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.
1965 - Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.
1969 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafından düzenlenen "Büyük Eğitim Yürüyüşü" Ankara'da yapıldı ve binlerce öğretmen bozuk eğitim düzenini protesto etti. "Halkımızı sömürüden kurtaracağız" diye slogan attı.
1970 - Dominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı, Santo Domingo'dan kalktıktan bir süre sonra denize düştü: 102 kişi öldü.
1971 - ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı. Finley, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.
1971 - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sağ görüşlü bir grup öğrenci tarafından işgal edildi, İstanbul'daki Kadırga Yurdu'na patlayıcı madde atıldı, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki Kennedy Anıtı havaya uçuruldu.
1982 - Bir petrol çıkarma platformu, Newfoundland açıklarında fırtına nedeniyle battı, 84 kişi öldü.
1989 - Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet Birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta, 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan, ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.
1995 - Hacker Kevin Mitnick, ABD'nin bazı en güvenli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suçundan FBI tarafından tutuklandı.
1996 - Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandolarını taşıyan bir helikopter, Ege Denizi'nde düştü; 5 asker öldü.
1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.
1999 - Ekşi sözlük kuruldu.
1999 - Eskişehir Cezaevi'nde "Karagümrük Çetesi" olarak tanınan bir grup Mustafa Duyar'ı öldürdü, Selçuk Parsadan'ı yaraladı. Mustafa Duyar Özdemir Sabancı'yı öldürmekten, Selçuk Parsadan ise örtülü ödenek davasından hüküm giymişti.
2002 - Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF), yer alacak olan Türk Kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.
2005 - Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, AKP'den ve Bakanlık görevinden istifa etti.
2005 - Video paylaşım sitesi, YouTube kuruldu.
2012 - Honduras'ın Comayagua kentindeki ceza evinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkûm ağır yaralandı.
DOĞUMLAR
1564 - Galileo Galilei, İtalyan bilim insanı (ö. 1642)
1710 - XV. Louis, Fransa Kralı (ö. 1774)
1724 - Peter von Biron, Kurlandiya Dükalığı'nın son dükü (ö. 1800)
1725 - Abraham Clark, Amerikalı politikacı (ö. 1794)
1739 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (ö. 1813)
1748 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (ö. 1832)
1751 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Alman ressam (ö. 1828)
1780 - Alfred Edward Chalon, İsviçreli ressam (ö. 1860)
1782 - William Miller, Amerikalı Baptist vaiz (ö. 1849)
1811 - Domingo Faustino Sarmiento, Arjantinli aktivist, entelektüel, yazar, devlet adamı ve Arjantin'in altıncı devlet başkanı (ö. 1888)
1817 - Charles-François Daubigny, Fransız ressam (ö. 1878)
1820 - Susan B. Anthony, Amerikalı kadın hakları savunucusu (ö. 1906)
1826 - Johnstone Stoney, İngiliz-İrlandalı fizikçi (ö. 1911)
1836 - Matsudaira Katamori, Japon daimyō (ö. 1893)
1840 - Titu Maiorescu, Rumen akademisyen, avukat, edebiyat eleştirmeni, estetik akımcısı, felsefeci, çocuk eğitmeni, politikacı ve yazar (ö. 1917)
1841 - Campos Sales, Brezilyalı avukat, kahve çiftçisi ve siyasetçi (ö. 1913)
1845 - Elihu Root, Amerikalı hukukçu ve devlet adamı (ö. 1937)
1856 - Emil Kraepelin, Alman psikiyatrist (ö. 1926)
1861 - Charles Edouard Guillaume, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1938)
1861 - Alfred North Whitehead, İngiliz matematikçi ve filozof (ö. 1947)
1873 - Hans von Euler-Chelpin, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1964)
1874 - Ernest Shackleton, İrlandalı-İngiliz kâşif (ö. 1922)
1880 - Ali Sami Boyar, Türk ressam ve müzeci (ö. 1967)
1883 - Fritz Gerlich, Alman gazeteci ve arşivci (ö. 1934)
1885 - Rupen Sevag, Osmanlı Ermenisi hekim (ö. 1915)
1886 - Mustafa Sabri Öney, Türk bürokrat (ö. ?)
1890 - Robert Ley, Nazi Almanyası'nda politikacı (ö. 1945)
1891 - Georg von Bismarck, Alman asker (ö. 1942)
1895 - Wilhelm Burgdorf, Nazi Almanyası'nda piyade orgeneral (ö. 1945)
1897 - Bronislovas Paukštys, Litvanyalı Katolik rahip (ö. 1966)
1898 - Toto, İtalyan komedi ustası ve oyuncu (ö. 1967)
1899 - Georges Auric, Fransız besteci (ö. 1983)
1907 - Cesar Romero, Amerikalı aktör (ö. 1994)
1909 - Miep Gies, Hollanda vatandaşı (II. Dünya Savaşı sırasında Anne Frank ve ailesine yardım eden) (ö. 2010)
1915 - Fikret Işıltan, Türk tarihçi ve akademisyen (ö. 1997)
1923 - Kemal Karpat, Türk tarihçi ve akademisyen (ö. 2019)
1926 - Doğan Güreş, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı (ö. 2014)
1928 - Pietro Bottaccioli, İtalyan piskopos ve din adamı (ö. 2017)
1932 - Seyyid Ahmet Arvâsî, Türk toplum bilimci, pedagog ve yazar (ö. 1988)
1934 - Paul Ekman, Amerikalı psikolog (ö. 2025)
1936 - Russell Marshall, Yeni Zelandalı siyasetçi ve diplomat (ö. 2025)
1938 - Vasıf Öngören, Türk oyun yazarı (ö. 1984)
1940 - İsmail Cem İpekçi, Türk siyasetçi (ö. 2007)
1944 - Cahar Dudayev, Çeçen asker ve siyasetçi (ö. 1996)
1944 - Zeynel Abidin Erdem, Türk iş insanı
1945 - Douglas Hofstadter, Amerikalı bilim insanı
1946 - Yves Cochet, Fransız yazar ve politikacı
1946 - Zeynep Oral, Türk yazar ve gazeteci
1946 - Matthieu Ricard, Nepal'deki Shechen Tennyi Dargyeling Manastırı'nda yaşayan Budist rahip
1947 - John Adams, Amerikalı günümüz klasik Batı müziği bestecisi, opera bestecisi ve orkestra şefi
1947 - Rusty Hamer, Amerikalı oyuncu (ö. 1990)
1947 - Wenche Myhre, Norveçli şarkıcı
1949 - Anneli Saaristo, Fin şarkıcı
1949 - Esat Oktay Yıldıran, Türk asker (ö. 1988)
1951 - Jadwiga Jankowska-Cieslak, Polonyalı oyuncu
1951 - Jane Seymour, İngiliz sinema oyuncusu
1952 - Sezai Aydın, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2021)
1953 - Miloslav Ransdorf, Çek politikacı (ö. 2016)
1954 - Matt Groening, Amerikalı karikatürist ve Simpsonlar'ın yaratıcısı
1960 - Armen Mazmanyan, Ermeni yönetmen (ö. 2014)
1962 - Milo Đukanović, Karadağlı siyasetçi
1963 - İsa Gök, Türk siyasetçi
1963 - Oğuz Çetin, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör
1964 - Chris Farley, Amerikalı oyuncu, komedyen, senarist ve yapımcı (ö. 1997)
1965 - Metin Üstündağ, Türk karikatürist
1969 - Birdman, Amerikalı rapçi ve yapımcı
1971 - Alex Borstein, Amerikalı oyuncu, şarkıcı, ses sanatçısı, yazar ve komedyen
1971 - Renée O'Connor, Amerikalı oyuncu
1974 - Miranda July, Amerikalı yazar, film yönetmeni, oyuncu, şarkıcı ve senarist
1974 - Alexander Wurz, Avusturyalı Formula 1'de Williams'ın yarış pilotu
1984 - Francesca Ferretti, İtalyan voleybolcu
1986 - Valeri Bojinov, Bulgar futbolcu
1986 - Ami Koshimizu, Japon seslendirme sanatçısı
1987 - Nail Tilbaç, Türk futbolcu
1987 - Yasin Çam, Türk oyuncu
1988 - Rui Patrício, Portekizli millî futbolcu
1989 - Ziomara Morrison, Şilili basketbolcu
1990 - Callum Turner, İngiliz aktör ve model
1991 - Ángel Sepúlveda, Meksikalı futbolcu
1992 - İdo Tatlıses, Türk şarkıcı
1993 - Ravi, Güney Koreli rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör
1995 - Megan Thee Stallion, Amerikalı rapçi ve söz yazarı
1998 - George Russell, İngiliz Formula 1 pilotu
1999 - Şehmus Hazer, Türk millî basketbolcu
2000 - Jakub Kiwior, Polonyalı millî futbolcu
ÖLÜMLER
705 - Leontios, 695 ile 698 döneminde Bizans imparatorluğu imparatoru
706 - III. Tiberios, 698 ile 705 döneminde Bizans imparatoru
1634 - Wilhelm Fabry, Alman cerrah (d. 1560)
1637 - II. Ferdinand, Kutsal Roma imparatoru (d. 1578)
1731 - María de León Bello y Delgado, Katolik rahibe ve mistik (d. 1643)
1740 - III. Abbas, Safevi hükümdarı (d. 1732)
1781 - Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (d. 1729)
1844 - Henry Addington, İngiliz devlet adamı (d. 1757)
1857 - Mihail Glinka, Rus asıllı klasik müzik bestecisi (d. 1804)
1864 - Adam Wilhelm Moltke, Danimarka Başbakanı (d. 1785)
1869 - Mirza Esedullah Han Galib, Babür Dönemi şairi (d. 1797)
1871 - Jean-Marie Chopin, Fransız-Rus gezgin (d. 1796)
1905 - Lewis Wallace, Amerikalı asker siyasetçi ve yazar (Amerikan İç Savaşı Birlik Kuvvetleri Generali) (d. 1827)
1928 - Herbert Henry Asquith, İngiliz siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1852)
1936 - Alf Victor Guldberg, Norveçli matematikçi (d. 1866)
1946 - Malik Buşati, Arnavutluk Başbakanı (d. 1880)
1958 - Numan Menemencioğlu, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Dış İşleri Bakanlarından (d. 1893)
1959 - Owen Willans Richardson, İngiliz fizikçi, akademisyen ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1879)
1965 - Nat King Cole, Amerikalı müzisyen (d. 1919)
1967 - Toto, İtalyan komedi ustası ve oyuncu (d. 1898)
1979 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (d. 1946)
1987 - Malik Aksel, Türk ressam ve yazar (d. 1901)
1988 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1918)
1999 - Big L, Amerikalı rapçi (d. 1974)
1999 - Henry Way Kendall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)
2001 - Orhan Asena, Türk oyun yazarı (d. 1922)
2002 - Sabih Şendil, Türk şair ve yazar (d. 1926)
2003 - Faik Türün, Türk asker, siyasetçi ve 12 Mart dönemi komutanlarından emekli orgeneral (d. 1913)
2010 - Fuat Seyrekoğlu, Türk futbolcu (d. 1949)
2011 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (d. 1947)
2013 - Todor Kolev, Bulgar oyuncu ve komedyen (d. 1939)
2014 - Christopher Malcolm, İskoç oyuncu (d. 1946)
2015 - Sergio y Estíbaliz, İspanyol ikili (d. 1948)
2015 - Eileen Essell, İngiliz oyuncu (d. 1922)
2015 - Steve Montador, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1979)
2016 - George Gaynes, Fin asıllı Amerikalı şarkıcı, tiyatro, sinema, televizyon ve ses sanatçısı aktör (d. 1917)
2016 - Salman Natour, Filistin doğumlu İsrailli yazar, şair ve gazeteci (d. 1949)
2016 - Vanity, Kanadalı şarkıcı, model, söz yazarı ve aktris (d. 1959)
2017 - Margareta Kjellini İsveçli politikacı (d. 1948)
2017 - Manfred Kaiser, Doğu Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1929)
2018 - Abdilaqim Ademi, Makedon siyasetçi (d. 1969)
2018 - Lassie Lou Ahern, Amerikalı oyuncu (d. 1920)
2018 - Pier Paolo Capponi, İtalyan oyuncu ve senarist (d. 1938)
2019 - Ellis Avery, Amerikalı yazar ve romancı (d. 1972)
2019 - Kofi Burbridge, Amerikalı müzisyen (d. 1961)
2019 - Gene Littler, Amerikalı golfçü (d. 1930)
2019 - Al Mahmud, Bangladeşli şair, romancı, kısa hikâye yazarı ve gazeteci (d. 1936)
2019 - Lee Radziwill, Amerikalı oyuncu, soylu, halkla ilişkiler yöneticisi ve iç mimar (d. 1933)
2020 - Caroline Louise Flack, İngiliz oyuncu, televizyon ve radyo sunucusu (d. 1979)
2020 - Hilmi Ok, eski Türk futbol hakemi (d. 1932)
2020 - Duan Zhengcheng, Çinli mucit ve endüstri mühendisi (d. 1934)
2021 - Doris Bunte, Amerikalı siyasetçi (d. 1933)
2021 - Alberto Canapino, Arjantinli yarış arabası mühendisi (d. 1963)
2021 - Sandro Dori, İtalyan oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1938)
2021 - Lucía Guilmáin, Meksikalı aktris (d. 1938)
2021 - Andréa Guiot, Fransız opera sanatçısı (d. 1928)
2021 - Vincent Jackson, Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1983)
2021 - Leopoldo Luque, Arjantinli futbolcu (d. 1949)
2021 - Rowsch Shaways, Iraklı Kürt siyasetçi (d. 1947)
2022 - Onur Kumbaracıbaşı, eski Türk siyasetçi (d. 1939)
2022 - Tamaz Mechiauri, Gürcü siyasetçi, mühendis ve ekonomist (d. 1954)
2022 - P. J. O'Rourke, Amerikalı siyasi yorumcu ve gazeteci (d. 1947)
2022 - Arif Şentürk, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1941)
2022 - Tayana Tüdegeş, Rus şair (d. 1957)
2023 - Vural Savaş, hukukçu ve yazar (d. 1938)
2023 - Raquel Welch, Amerikalı aktris (d. 1940)
2023 - Paul Berg, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1926)
2025 - Mustafa Aslan, Kürt asıllı halk müziği ve arabesk sanatçısı (d. 1953)
2025 - Renato Ballardini, İtalyan siyasetçi ve hukukçu (d. 1927)
2025 - Carol Doherty, Amerikalı eğitimci ve siyasetçi (d. 1942)
2025 - Elsie Johansson, İsveçli yazar (d. 1931)
2025 - Gerhart Baum, Alman politikacı ve avukat (d. 1932)