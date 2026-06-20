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Bodrum'un Gölköy bölgesinde gerçekleşen nişan organizasyonu, sade konsepti ve şık detaylarıyla dikkat çekti. Yaklaşık 60 davetlinin katıldığı gecede çiftin aileleri ve yakın dostları bu özel anlarına tanıklık etti.

Törende Hayal Köseoğlu'nun tercih ettiği pudra pembesi saten elbise sosyal medyada beğeni toplarken, çiftin samimi ve doğal tavırları da davetlilerin ilgisini çekti. Bodrum'un eşsiz atmosferinde gerçekleşen nişan töreni, gösterişten uzak ancak romantik anlarıyla hafızalarda yer etti.

Evliliğe giden yolda ilk resmi adımı atan çiftin mutluluğu, gece boyunca objektiflere yansıdı.