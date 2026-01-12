Banyo ve mutfakların vazgeçilmez parçası olan havluların kullanım sıklığı ve hijyen standartları üzerine yapılan uluslararası çalışmalar, korkutucu tabloyu gözler önüne serdi.

Ev içindeki en masum eşyalardan biri gibi görünen havluların, aslında milyonlarca mikroskobik canlıya ev sahipliği yaptığı ve deri hastalıklarından bağımlılık yapan enfeksiyonlara kadar pek çok soruna yol açtığı saptandı.

MİKROSKOBİK TEHLİKE: ÜÇÜNCÜ KULLANIMDAN SONRA RİSK BAŞLIYOR

Arizona Üniversitesi’nden mikrobiyoloji profesörü Dr. Charles Gerba, yaptığı geniş çaplı araştırmalar sonucunda banyo havlularının %90’ından fazlasında koliform bakteri tespit edildiğini ve yaklaşık %14’ünde ise E. coli bulunduğunu bildirdi.

Dr. Gerba, havluların her kullanımda ölü deri hücrelerini topladığını ve banyonun nemli ortamıyla birleştiğinde bu durumun bakteriler için mükemmel bir üreme alanı oluşturduğunu ifade etti.

Havluların kaç kez kullanılması gerektiği sorusuna yanıt veren New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden patolog ve mikrobiyolog Dr. Philip Tierno, bir havlunun en fazla üç kez kullanıldıktan sonra mutlaka yıkanması gerektiğini vurguladı.

Dr. Tierno, havlunun tamamen kurumadığı her anın, küf ve bakteri popülasyonunu katlayarak artırdığını dile getirdi.

DERİ HASTALIKLARI VE ENFEKSİYON RİSKİ

Columbia Üniversitesi Medikal Merkezi’nden dermatolog Dr. Susan Bard, ortak havlu kullanımının veya kirli havluların ciltte "stafilokok" (Staph) enfeksiyonlarına ve egzama alevlenmelerine neden olabileceğine dikkat çekti. Özellikle spor sonrası veya duş sonrası nemli kalan vücudun, kirli havluyla temas etmesi halinde sivilce ve mantar oluşumunun hızlandığını aktardı.

İDEAL TEMİZLİK PROTOKOLÜ NASIL OLMALI?

Uzmanların birleştiği ortak görüşe göre, havlu hijyenini sağlamak için şu adımlar takip edildi:

Sıcaklık Kontrolü: Bakterilerin tamamen etkisiz hale getirilmesi için havluların en az 60 derecede yıkanması gerektiği belirtildi.

Kuruma Süreci: Havluların banyoda asılı bırakılması yerine, hava sirkülasyonu olan kuru bir alanda kurutulmasının önemi vurgulandı.

Kişisel Kullanım: Havluların aile bireyleri arasında dahi paylaşılmaması, çapraz kontaminasyon riskini önlemek adına kritik bir adım olarak nitelendirildi.