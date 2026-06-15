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Kaynak: Haber Merkezi

üney Afrika’nın başkenti Cape Town Havalimanı’na giden bir adam, şüpheli hareketleri nedeniyle yetkililerin şüphesini çekti.

Ekipler, 28 yaşındaki şahsı takip etmeye başladı. Polisler, adamı durdurarak üzerini ve valizini aramaya başladı.

Yapılan aramada adamın valizinden ve kıyafetlerinden plastiklere tek tek sarılmış 150 canlı ve zehirli akrep çıktı. Yetkililer adamın nereye gittiğini belirtmedi.

YABAN HAYVANI BULUNDURMAK VE NAKLETMEK SUÇUNDAN GÖZALTI

TRT Haber’in aktardığına göre yaban hayvanı bulundurmak ve nakletmek suçundan gözaltına alınan kişi 22 Haziran Pazartesi hakim karşısına çıkacak.

El konulan akrepler muhafaza edilmek üzere bir yaban hayatı tesisine gönderildi. Hayvanların piyasa değerini belirlemek için inceleme başlatıldı.