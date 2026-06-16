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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Vanspor, dikkat çeken bir transfere imza attı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kırmızı-siyahlı ekip, Hollanda'da FC Volendam forması giyen Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Vanspor Kulübü tarafından düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Şahin Aslan, Ozan Can Kökçü ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hoş Geldin Ozan Can Kökçü | Bi Xêr Hatî



Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü’nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor,… pic.twitter.com/VqwI44eq3F — Vansporfk (@vansporfk) June 15, 2026

VANSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz."

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AĞABEYİ

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kaptanlığını yapan A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü'nün ağabeyi olarak da tanınıyor.

Futbola Hollanda'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu kariyerinde Bursaspor, Giresunspor, Sabah FK, Telstar, FC Eindhoven, HJK Helsinki ve FC Volendam formaları giydi.

Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Vanspor'un Trendyol 1. Lig'deki mücadelesinde önemli roller üstlenmeye hazırlanıyor.