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Kaynak: AA

Hindistan'dan havalanan bir ambulans uçak, seyir sırasında kapısının açılması üzerine Bangladeş'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Hindistan merkezli özel bir şirket tarafından işletilen ambulans uçak, Tripura eyaletinin başkenti Agartala'dan havalandı.

ACİL İNİŞ YAPTI

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'ya hasta nakli gerçekleştirmek üzere yola çıkan uçağın kapılarından biri, uçuş sırasında açıldı. Yaşanan olay üzerine uçak, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

KADIN HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Uçakta taşınan 56 yaşındaki Hindistan vatandaşı kadın hasta, acil inişin ardından Dakka'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bangladeş Sivil Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçakta havada kabin basınçlandırma sorunu meydana geldiği, ana kapının hasar görerek kısmen açıldığı bildirildi.