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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı aralıksız devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak projenin Kayseri'yi yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirten Uraloğlu, fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi aştığını müjdeledi. 142 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, proje sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya düşeceğini bildirdi.

YILDA 5,5 MİLYON YOLCU VE 13,5 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK

Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü istasyonları üzerinden Kayseri'ye ulaşacak olan hattın bölgenin lojistik gücünü artıracağını ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Hat sayesinde yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.

Orta Koridor üzerinde yer alan proje, Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak."

TÜNEL VE KÖPRÜ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Proje kapsamında hat boyunca toplam uzunluğu 17 bin 329 metre olan 15 tünel ve 6 bin 608 metre olan 27 köprü inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, sahada yürütülen imalatlara ilişkin şunları kaydetti:

"Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık.

T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 alt geçit, 91 menfez ve bir üst geçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, alt geçit ve üst geçitlerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."