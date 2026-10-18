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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti’de İstanbul il başkanlığı için gerçekleşen ön seçimde sonuç belli oldu.

ÖZGÜR ÇELİK ÖN SEÇİMLERİ KAZANDI

Partinin kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre il başkanlığını kazandı. Ön seçim sürecinde Çelik’in karşısına başka aday çıkmadı.

Resmi olmayan sonuçlardan sonra Çelik’in İstanbul’daki il başkanlığı görevine devam etmesi bekleniyor. Kesin sonuçlar ile ilgili resmi açıklamanın parti kurulları tarafından duyurulması öngörülüyor.