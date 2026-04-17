Ardahan genelinde geçtiğimiz hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu bir soğuk dalgasına bıraktı. Kentte termometrelerin hızla düşmesiyle birlikte günlük yaşamın rutinleri "buz kesti".

Buz Sarkıtları: Göle ilçesinde sadece doğa değil, yerleşim yerleri de soğuktan nasibini aldı; bina çatılarında boyu bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

"KIŞ HALEN DEVAM EDİYOR"

Bölgedeki zorlu kış şartlarını dile getiren vatandaşlardan Umut Kahya, doğanın beyaza ve buza bürünmüş halini ''Ağaç dalları buzla kaplı. Kış halen devam ediyor. Şu anda bile her yerde kar var.'' sözleriyle özetledi.

KRİSTALİZE GÜZELLİK HAYRAN BIRAKTI

Sıfırın altındaki dondurucu hava, yerel halk için zorlayıcı olsa da fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz kareler sundu. Ağaçların üzerindeki buz tabakalarının güneşle buluştuğu anlarda oluşan parıltı, ilçede adeta görsel bir şölen oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, bölgede dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği konusunda uyarılarda bulundu.