Mühimmatın Kıbrıs’ta konuşlu NATO unsurları ya da uçak gemilerinden atılan önleyici mühimmat tarafından etkisiz hale getirilebileceğini kaydeden emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Kesin bir şey söylemek zor. Savaşın gidişatına baktığımız da ABD’lileri kiraladığı Türkiye’ye ait olan İncirlik üssünü hedef almış olabilirler. Bunu tahmin ediyoruz sadece” dedi.

İran’ın ABD ve İsrail ile girdiği savaşta bölgede ABD’ye ait olan ya da ABD’nin kiraladığı üslere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan Karakuş, “İran bu kapsamda İncirlik üssünü hedef almış olabilir kesin bir şey söylemek zor” diye konuştu.

İran’da yapılacak cenaze törenlerinin programın açıklanmasının da büyük güvenlik zafiyetine sebep olabileceğini dile getiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, şöyle konuştu:

“Cenazelerin Meşed kentine defnedileceği açıklandı. Bu çok büyük bir güvenlik zafiyeti doğuracaktır. Neden açıklandı bunu anlamış değiliz. Ayrıca bölgeye PKK’lı teröristlerin getirildiğini de biliyoruz. PKK’lı teröristleri oraya getirilmesinin amacı Türk bölgesinin etkisinin kırılması. Bu şartlarda cenaze programının açıklanması hatalı.”

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın artık hava gücünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını anlatan Karakuş, “Hava gücüne tüm unsurlarıyla önem vermeniz gerekiyor. Bu savaş bunu açıkça ortaya koydu. İran savaşından çıkacak önemli sonuçlardan birisinin de devlet yönetimindeki isimleri toplu halde yapacakları toplantılarda alınacak güvenlik önlemleri. Neresi önemli olarak kabul ediliyorsa oralara çık ciddi güvenlik önlemleri alınmalı. Bunun yanı sıra Türkiye için stratejik olan tüm bölgeler tespit edilerek, bu bölgelere özel olarak güvenlik mekanizmaları oluşturulmalı. Önemli kamu binaları içinde geçerli bu söylediklerim” diye konuştu.

ABD ve İsrail’in İran’da PKK-PJAK unsurlarını kara gücü olarak kullanacağını kaydeden Karakuş, “ABD ve İsrail, İran’ı üçe bölmek istiyorlar. Mahabat bölgesinden başlayıp Ermenistan’a kadar uzanan bölge PJAK’a bırakılacak. Böylelikle İran’daki Türkler ile Türkiye’nin arasına tampon bölge kurulmuş olacak. Belucistan bölgesi ile Afganistan’ı birleştirecekler ve Pakistan ile araya tampon bölge kuracaklar. Tüm bunlar ise İran topraklarında bir Türk devletinin kurulmaması için yapılıyor” ifadelerini kullandı.