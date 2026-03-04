Piyasalarda altın ve gümüş cephesinde yaşanan geri çekilmeler yatırımcının kafasını karıştırırken, ekonomist Selçuk Geçer bugünkü köşe yazısında ezber bozdu.
Selçuk Geçer'den altın uyarısı: Zarar edersiniz
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altın ve gümüş fiyatlarındaki geri çekilmenin nedenlerini tek tek sıraladı. ABD, Rusya ve Çin arasındaki "gizli altın savaşına" dikkat çeken Geçer, 'zarar edersiniz' diyerek yatırımcıyı uyardı.Süleyman Çay
Fiyatlardaki düşüşün kalıcı olmadığını savunan Geçer, paranın şu an için güvenli liman olarak görülen dolar ve ABD tahvillerine kaydığını ancak bu durumun "geçici bir hikaye" olduğunu belirtti.
Selçuk Geçer, altın ve gümüşteki geri çekilmeyi iki ana nedeni şu şekilde bağladı:
“Yatırımcıların "Merkez bankaları faiz indirmeyecek, tahvil faizleri yükselecek" beklentisiyle parayı hızla ABD tahvillerine yönlendirmesi. Piyasada oluşan geçici panik havasının parayı dolara sıkıştırması.”
Ancak Geçer, bu tablonun kısa süre sonra tersine döneceğini belirtti. ABD tahvillerinden ve dolardan çıkışın hızlanacağını öngören Geçer, paranın rotasının Euro, Yuan ve altına kırılacağının altını çizdi.
Selçuk Geçer, ABD’nin fiyatları baskılayarak düşürmeye çalıştığını, buna karşılık Rusya ve Çin gibi ülkelerin bu seviyeleri fırsat bilip "pırıl pırıl altın topladığını" ifade etti. Geçer, “Kısa vadeli hareketlere bakmayın. Büyük oyuncular bu düşüşleri toplama fırsatı olarak kullanıyor” dedi.
Yatırımcı psikolojisine dair sert eleştirilerde bulunan Geçer, panik dönemlerinde işlem yapmanın zarar getireceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yoğunluğa değinen Geçer şunları söyledi:
"Piyasalar kapalıyken, belirsizliğin zirve yaptığı anlarda koşa koşa 8.500 TL’ye gram altın almak mantıklı bir hareket değildi. Panik zirvedeyken durup bekleyeceksiniz. Taşlar yerine oturduğunda pozisyon almalısınız."
Gelişmekte olan ülke paralarının henüz hak ettiği değeri bulmadığını belirten Geçer, önümüzdeki dönemde Euro ve Yuan'da yukarı yönlü hareketlerin hız kazanacağını, altının ise hem enflasyon hem de derinleşen güvensizlik ortamından beslenerek rekor tazelemeye devam edeceğini iddia etti.
