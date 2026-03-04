Selçuk Geçer'den altın uyarısı: Zarar edersiniz

Gelişmekte olan ülke paralarının henüz hak ettiği değeri bulmadığını belirten Geçer, önümüzdeki dönemde Euro ve Yuan'da yukarı yönlü hareketlerin hız kazanacağını, altının ise hem enflasyon hem de derinleşen güvensizlik ortamından beslenerek rekor tazelemeye devam edeceğini iddia etti.