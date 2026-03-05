STM, geliştirdiği Multi-Domain (Çoklu Harekât Ortamı) konsepti aracılığıyla Türk savunma sanayiindeki insansız platformları; kara, hava ve deniz unsurlarının ortak bir görev bilinciyle, tam entegre ve koordineli çalışabildiği bütünleşik bir yapıya kavuşturuyor.

STM, insansız sistemlerde yetkinliğini Multi-Domain vizyonuyla gösteriyor. Şirket, bugüne kadar taktik insansız hava araçları alanında KARGU, ALPAGU ve KARGU FPV vurucu İHA sistemlerini; TOGAN ve STM-VTOL gözcü İHA sistemlerini; BOYGA ve BOYGA-B mühimmat bırakan İHA sistemlerini; ayrıca STM NETA insansız sualtı aracını geliştirerek sahaya kazandırdı. Multi-Domain konsepti, tüm bu sistemlerin koordineli ve entegre şekilde çalışmasını sağlıyor.

Günümüzde harp sahası, başarıların ötesine geçerek unsurların kusursuz bir uyum içinde hareket etmesini zorunlu kılıyor. STM’nin sunduğu asimetrik güç yaklaşımı, devasa ve yüksek maliyetli sistemlere bağımlı kalmak yerine; küçük, çevik ve insansız platformlarla çarpan etkisi yaratarak yüksek etkinlik sağlamayı odak noktasına alıyor.

SÜRÜ İÇİNDE TEHDİT BİLGİSİ



STM’nin sürü İHA teknolojileri, GNSS’ten bağımsız operasyon kabiliyeti ve yüksek otonomi seviyesine sahip yazılım altyapısı konseptin temelini oluşturuyor. Gelişmiş görsel navigasyon ve görev algoritmaları, insansız sistemlerin elektronik karıştırma ortamlarında dahi görevini sürdürmesine, sürü içinde tehdit bilgisi paylaşmasına ve dinamik görev dağılımı yapmasına imkân tanıyor.

ORKESTRA MANTIĞI

STM’nin Multi-Domain (Çoklu Harekât Ortamı) vizyonu, merkezine aldığı heterojen sürü mimarisi ile farklı yeteneklere sahip insansız sistemleri tek bir orkestra gibi yönetiyor. Bu mimari; hava, kara, su üstü ve su altı araçlarının kendilerine has avantajlarını birleştirerek keşiften sızmaya, baskıdan alan kontrolüne kadar kritik görevleri paylaşımlı bir bilinçle icra etmelerine olanak tanıyor.Ocak ayında STM, 20 adet KARGU’dan oluşan bir sürü ile canlı mühimmatlı kamikaze görevini başarıyla tamamlayarak dünyada bir ilke imza attı. Bu deneyim, su üstü, su altı, hava ve kara unsurlarını kapsayan çoklu alan sürü mimarisinin sahaya taşınması için temel oluşturuyor. Hava savunma unsurlarına yönelik kullanım senaryoları, sürü sistemlerinin geleceğin taktik harp ortamındaki rolünü ortaya koyuyor.

HEDEF: İNSANSIZ ÜRÜN AİLESİNİ GENİŞLETMEK

STM, önümüzdeki dönemde otonom insansız sistemler ürün ailesini genişletmeyi hedefliyor. Uzun Menzilli Kamikaze İHA, Mini Gözcü İHA, Anti-Radyasyon Kamikaze İHA, Anti-İHA sistemleri ve Büyük Otonom Sualtı Aracı gibi yeni nesil çözümler envantere kazandırılacak. Şirket, bu yeni ürünlerle Multi-Domain yaklaşımını daha ileriye taşıyarak entegre, ölçeklenebilir ve yüksek etki gücüne sahip bir insansız sistem ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.