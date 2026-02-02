Fatih Ürek’in cenazesi, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Cenazede Ürek’in ablasının gözyaşları içinde olduğu anlar kameralara yansırken, bu görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerin ardından şarkıcı Hatice’den dikkat çeken ve sert ifadeler içeren bir yorum geldi.

“Çıldırıyorum” diyen Hatice, 2. Sayfa’nın paylaşımının altına yazdığı mesajda Fatih Ürek’le olan dostluğuna değinerek, cenazedeki bazı görüntülerin kendisini derinden rahatsız ettiğini ifade etti.

Hatice, Ürek’in hayattayken kendisine kimseye güvenmemesi yönünde sık sık nasihat verdiğini ve bu konularda yaşadığı kırgınlıkları anlattığını belirtti. Mesajını, “Nurlar içinde uyu canım arkadaşım, senin için yapabileceğim tek şey kalpten edeceğim dualardır” sözleriyle tamamladı.