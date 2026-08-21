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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Kültür ve lezzet başkenti Hatay, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan aldığı son 5 yeni coğrafi işaret tesciliyle mutfak mirasını koruma altına almaya devam ediyor. Toplamda 75 tescilli ürüne ulaşan kadim şehir; Gaziantep ve Konya’nın ardından Türkiye genelinde 3’üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

"25'TEN 75'E UZANAN LEZZET REKORU"

6 Şubat öncesinde 25 tescilli ürünü bulunan Hatay, yürütülen sistemli tescil hamleleri sayesinde ürün sayısını kısa sürede 75’e çıkardı. Bu tarihi başarı ile Hatay; Türkiye genelinde en çok coğrafi işaretli ürüne sahip olan Gaziantep ve Konya'nın hemen ardından Türkiye 3'üncülüğü unvanını pekiştirdi.

Coğrafi işaret tescilleri; yalnızca lezzetlerin adını değil, aynı zamanda Hatay'ın köklü tarihini, üretim metodunu, üreticisinin alın terini ve haksız rekabete karşı gastronomi mirasını koruma altına alıyor.