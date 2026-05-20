Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Hatay’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkisini artırdı. Özellikle Antakya başta olmak üzere birçok noktada yollar suyla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağış nedeniyle Antakya çevre yolu adeta göle dönerken, bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Arızalanan ve ilerleyemeyen araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

ENGELLİ VATANDAŞLAR KURTARILDI

Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde ise yağış sonrası su basan bir apartmanda mahsur kalan engelli vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bölgede çekici hizmeti veren Memoş Kuyucu, yağış nedeniyle birçok aracın yolda kaldığını belirterek, ailelerin araçlarından çıkmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Vatandaşlardan Hüseyin Hatunoğlu da mayıs ayında bu denli yoğun yağış beklemediklerini ifade ederek, sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.