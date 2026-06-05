Kaza, Hassa ilçesi şehir merkezi giriş kavşağı mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki otomobil, 48 ARE 085 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada otomobille çarpışan motosikletteki Emirhan Gök ile Kenan K. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından onları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Gök hayatını kaybetti.