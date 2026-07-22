Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Beşaslan Mahallesi kavşağında, saat 14.30 sırlarında meydana gelen olayda, iddiaya göre anayola çıkmaya çalışan otomobil ile ana yolda seyir halinde bulunan otomobil kavşakta çarpıştı.

Hatay'da korkunç kaza: İki otomobil kavşakta çarpıştı, yaralılar var - Resim : 1

4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.