Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak

AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak

AKOM İstanbul'da bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen ve 4 gün boyunca süreceği tahmin edilen sağanak yağış için uyarı verdi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 1

Yağışların Perşembe ve Cuma günü aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış olarak etsini göstermesi bekleniyor.

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 2

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'a aylar sonra görülecek boyutta sağanak yağış alarmı verdi.

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 3

Yağışlar özellikle cumartesi günü şiddetini artıracak ve gün boyu devam edecek.

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 4

Yağışların Silivri ve Çatalca'da akşam saatlerinde başlaması beklenirken gece saatlerinde tüm İstanbul'a yayılması öngörülüyor

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 5

Özellikle Cumartesi günü metrekareye düşecek yağmur miktarını 30 kg seviyelerine kadar çıkacağı belirtilirken, İstanbulluların dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı.

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 6

İşte AKOM'un gün gün hava durumu tahmini:

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 7

23 Temmuz Perşembe: Bulutlu ve Gök gürültülü sağanak yağmurlu - Sıcaklık: 21-27 derece, yağış miktarı 2-7 kg

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 8

24 Temmuz Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu - Sıcaklık 21-28 derece, yağış miktarı 3-7 kg

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 9

25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu - Sıcaklık 20-23 derecec yağış miktarı 10-30 kg

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 10

26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu - Sıcaklık 22-28 derece, yağış miktarı 3-7 kg

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 11

27 Temmuz Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, Sıcaklık: 22-29 derece, Yağış beklenmiyor

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak - Resim: 12

28 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık, Sıcaklık 22-29 derece, Yağış beklenmiyor

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