Yağışların Perşembe ve Cuma günü aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış olarak etsini göstermesi bekleniyor.
AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, 30 kg yağacak
AKOM İstanbul'da bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen ve 4 gün boyunca süreceği tahmin edilen sağanak yağış için uyarı verdi.Aykut Metehan
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'a aylar sonra görülecek boyutta sağanak yağış alarmı verdi.
Yağışlar özellikle cumartesi günü şiddetini artıracak ve gün boyu devam edecek.
Yağışların Silivri ve Çatalca'da akşam saatlerinde başlaması beklenirken gece saatlerinde tüm İstanbul'a yayılması öngörülüyor
Özellikle Cumartesi günü metrekareye düşecek yağmur miktarını 30 kg seviyelerine kadar çıkacağı belirtilirken, İstanbulluların dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı.
İşte AKOM'un gün gün hava durumu tahmini:
23 Temmuz Perşembe: Bulutlu ve Gök gürültülü sağanak yağmurlu - Sıcaklık: 21-27 derece, yağış miktarı 2-7 kg
24 Temmuz Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu - Sıcaklık 21-28 derece, yağış miktarı 3-7 kg
25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu - Sıcaklık 20-23 derecec yağış miktarı 10-30 kg
26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu - Sıcaklık 22-28 derece, yağış miktarı 3-7 kg
27 Temmuz Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, Sıcaklık: 22-29 derece, Yağış beklenmiyor
28 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık, Sıcaklık 22-29 derece, Yağış beklenmiyor