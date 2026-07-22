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Kaynak: İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tatvan-Van kara yolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında bulunan D-300 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Tatvan yönünden Van istikametine ilerleyen R.O. (29) idaresindeki 72 ACA 510 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.K. (23) yönetimindeki 01 AHL 835 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 72 ACA 510 plakalı otomobilde bulunan sürücü R.O. ile P.O. (30), Ş.O. (13) ve U.O. (1) hafif yaralandı. Diğer yolculardan Z.O. (4) ile karşı araç sürücüsü E.K.'nin ise ağır yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.