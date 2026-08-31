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Olay, Erdemli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle fenalaşan H.E.Y., annesi R.H. tarafından hastaneye götürüldü. Acil servis girişinde annesinin koluna girerek ilerleyen genç kız, bir süre sonra tuvalete girdi.

Gazeteci Mahmut Dölek'in haberine göre, Kamera kayıtlarına göre oldukça bitkin görünen H.E.Y., burada doğum yaptı. Kız çocuğunun göbek bağını kestikten sonra bebeği tuvaletteki çöp kutusuna bıraktığı belirlendi.

BEBEĞİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Bir süre sonra tuvalete giren temizlik görevlisi, çöp kutusunun içerisinde bebeği fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kız çocuğu, Yeni Doğan Servisi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık yarım saat çöp kutusunda kaldığı belirtilen bebeğin kuvöze alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bebeğin çöp kutusunda bulunmasının ardından polis ekiplerine haber verildi. Hastanenin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yapılan incelemede H.E.Y.’nin annesiyle birlikte acil servise geldiği, daha sonra tuvalete girdiği ve bir süre sonra yeniden hasta yatağına döndüğü tespit edildi.

Hastanede iki gün polis gözetiminde tedavi gören genç kız, daha sonra olayı itiraf etti. H.E.Y.’nin ifadesinde, korku ve panik nedeniyle çocuğu tuvalette doğurduğunu, göbek bağını kestikten sonra bebeği çöp kutusuna bırakarak yatağına döndüğünü söylediği öğrenildi.

Genç kızın ifadesinde, kuzeni tarafından hamile bırakıldığı yönünde de beyanda bulunduğu belirtildi.

16 YAŞINDAKİ ANNE TUTUKLANDI

Tedavisinin tamamlanmasının ardından H.E.Y. ile annesi R.H. savcılık kararıyla gözaltına alındı. “Öldürmeye teşebbüs” suçundan hakkında işlem yapılan H.E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kızı hastaneye getiren annesi R.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hastane tuvaletindeki çöp kutusunda bulunan bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.