Hasan Ufuk Çakır, Mersin’den beşinci sıra milletvekili adayı oldu ve CHP’den milletvekili seçildi. Ancak CHP içinde bazı milletvekilleriyle yaşadığı görüş ayrılıkları sonrasında partisinden istifa etti.

AKP’ye katılım töreninde Cumhurbaşkanı’nı asker selamıyla selamlaması ve coşkulu konuşmasıyla dikkat çekti. Asker selamı günlerce tartışma konusu oldu. Çakır daha sonra katıldığı bir programda emeklilerle ilgili sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Çakır, tepkilerin asıl nedeninin Mersin’de halkın kendisini coşkuyla karşılaması olduğunu söyledi; sözlerini “Partiye hareket getirdin, bizi de kucaklayacak bir milletvekilisin” sözleriyle değerlendirenlerin çoğunlukta olduğunu belirtti.

Sözcü'den gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan Çakır, partililerden olumsuz tepki almadığını, namuslu CHP’lilerin kendisine saygı duyduğunu ifade etti. Bazı CHP’lilerin eleştiri yaptığını ama bunun yapıcı olduğunu söyledi.

"Emeklilere verilen paranın yetersiz olduğunu biliyoruz. Ancak inşallah Sayın Cumhurbaşkanım bunları artıracak ve emeklileri rahatlığa kavuşturacaktır, dedim. Bazıları bu sözleri alıp oradan buradan keserek yayımlıyor. Benim söylediklerimden kimin rahatsız olduğunu gerçekten anlamıyorum. Bu sözlerin neresi rahatsız edici?"

TAM YERİNİ BULDUN

Tepkilerin asıl nedeninin farklı olduğunu savunan Çakır, şunları söyledi:

"Özellikle Mersin'de milletin beni kucaklaması, ilçelere hareket getirmem nedeniyle tepkiler oluyor. İşte sözlerimi bahane ederek, emeklilere verilen parayı gerekçe gösterip üzerime geliyorlar. Konuştuğum da bu zaten. Yani elin gavuru geldiğinde, CHP'liydi, ben AK Partiliyim diye bir ayrım mı olacak? Bunu anlatıyorum. Bunun neresi anlaşılmıyor, gerçekten anlamıyorum. Bundan kim, niçin rahatsız olsun? Seçim bölgemde asla ve asla sözlerimden dolayı bir rahatsızlık yok. Günde en az 426 kişiyle telefonla görüşüyorum. Arayanların hepsine de geri dönerim. Bir Allah'ın kulu çıkıp da 'Bu nasıl konuşma?' demedi. Aksine, 'Partiye bir hareket getirdin. Bizi de kucaklayacak, hizmet edecek bir milletvekilisin. Tam yerini buldun' diyorlar. Bunlar bana oy vermiş, merkez sahadaki insanlar."

Hasan Ufuk Çakır , partili cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermesi hakkındaki eleştirilere de yanıt verdi. Çakır;

"Cumhurbaşkanımıza selam verdim diye millette hiç bir rahatsızlık görmedim. Ben o gün; ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Şu anda anayasaya göre de Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ben de ona selam duruyorum’ dedim. Yani asker selamından kimin rahatsızlığı olur? Onu ben orada yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı selamdan niçin rahatsız olsun?"

'BENİ ÇEKEMİYORLAR'

"Millet beni bağrına basmış. İşte rahatsızlığın ana sebebi bu. Başka bir sebep yok. Göreceksiniz Mersin Belediyesi’ni de gelecek seçimde AK Parti’nin alacağını söylüyorum. Bu da rahatsızlık yaratıyor. Bütün hadise bu.

Vatandaşın bana olan sevgisini kıskandıkları, beni çekemedikleri için Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızı bozup partiden kovdurmak isteyenler var. Hadise bu. Benim gayrimeşru bir işim yok. Herkes aynaya baksın."