İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alındı.

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz aylarda 16 milyon aboneye sahip Youtube kanalı kapatmasıyla gündeme gelen Enes Batur yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldı.

'ÜLKEME DÖNÜŞ YAPACAĞIM'

Enes Batur, hakkında çıkan uyuşturucu soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Enes Batur, söz konusu soruşturmanın devam ettiğini ancak detaylarıyla ilgili net bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Batur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu soruşturma halen devam etmekte olup içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda, daha önceden planlanmış ve bu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan, sosyal medya için içerik üretme amacıyla 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım."

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen) ve Emirhan Çakal'ın olduğu ünlü isimler dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan fenomenler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltındaki ünlülerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.