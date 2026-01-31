İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre güvenlik güçlerinin belirlediği adreslere yapılan "şafak operasyonu"nda dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.

Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya ve "Reynmen" mahlaslı Yusuf Aktaş'ın olduğu belirlendi. Öte yandan Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin de gözaltında olan isimler.

