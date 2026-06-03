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"Konuşanlar" programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, son dönemde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Mart ayında evlilik kararı aldıkları ortaya çıkan Kaya ve Karabaş, ilişkilerini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmişti.

Daha önce nişan ve düğün organizasyonu planlamadıklarını açıklayan Hasan Can Kaya'nın, sevgilisiyle yalnızca nikah töreni yapma kararını hayata geçireceği öğrenildi. Çiftin nikah için New York'u tercih etmesi de dikkat çekti.

Hasan Can Kaya, daha önce yaptığı açıklamada gösterişli organizasyonlardan uzak durmak istediklerini belirterek, "Nişan yapmayacağız, düğün de olmayacak. Sadece bir nikah töreni gerçekleştireceğiz. Büyük ihtimalle yurt dışında olacak. İçinde bulunduğumuz dönemde gösteriş yapmak istemiyoruz. Kimseyi rahatsız etmek ya da yanlış anlaşılmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.