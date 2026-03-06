Grammy ödüllü sanatçı Harry Styles, uzun süren sessizliğini "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" albümüyle bozdu. 12 şarkıdan oluşan yeni albüm; city pop, disco ve pop-rock esintileriyle müzik listelerine iddialı bir giriş yaptı. İşte Harry Styles’ın yeni albümü, şarkı listesi ve dünya turnesi hakkında tüm detaylar.

HARRY STYLES YENİ ALBÜMÜYLE MÜZİK DÜNYASINI SALLIYOR

2022 yılında yayımlanan ve Grammy’de "Yılın Albümü" ödülünü kucaklayan Harry’s House sonrasında müziğe ara veren Harry Styles, tam 4 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Yeni albümü "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", sanatçının Berlin kulüp kültüründen ve Japonya seyahatlerinden aldığı ilhamı müzikal bir şölene dönüştürüyor.

CİTY POP VE DİSCO ESİNTİLERİ BİR ARADA

Yeni albüm, Harry Styles'ın alışık olduğumuz gitar ağırlıklı pop-rock tarzını, sentezleyici (synth) dokunuşlu city pop ve hareketli disco ritimleriyle harmanlıyor. Sanatçının Fine Line dönemindeki melodik yapısı ile Harry’s House’un modern sound’u bu albümde kusursuz bir denge kuruyor.



"TOGETHER, TOGETHER" DÜNYA TURNESİ VE 30 KONSERLİK NEW YORK REZİDANSI

The Hollywood Reporter’ın paylaştığı bilgilere göre Styles, albümle eş zamanlı olarak “Together, Together” adlı yeni dünya turnesini duyurdu. Turne stratejisiyle dikkat çeken sanatçı, sadece yedi özel şehirde sahne alacak.

ABD DURAĞI: TURNENİN AMERİKA’DAKİ TEK DURAĞI NEW YORK OLACAK.

Madison square garden: styles, efsanevi salonda tam 30 konserlik dev bir rezidans programına imza atacak.



KİSS ALL THE TİME. DİSCO, OCCASİONALLY ŞARKI LİSTESİ

12 şarkıdan oluşan albüm, dinleyiciye akışkan ve bütünlüklü bir deneyim sunuyor. İşte öne çıkan parçalar:

Aperture: 6 dakikalık synth ağırlıklı öncü tekli. Melankoli ve umudun buluşma noktası.

American Girls: Hareketli pop-rock tınılarıyla nostaljik bir hava.

Ready Steady Go!: Funk vokal düzenlemeleri ve rüya gibi bir atmosfer.

Are You Listening Yet?: Enerjik gitar ritimleri ve konuşma tarzı vokaller.

Taste Back: 2000’ler indie pop-rock esintili, duygusal bir parça.

The Waiting Game: Şöhret üzerine derin düşünceler içeren yavaş tempolu synth-pop.

Season 2 Weight Loss: Deneysel vokal efektleriyle öne çıkan elektronik pop.

Coming Up Roses: Albümün sürprizi; romantik bir vals ritmi.

Pop: Albümün en hit adayı, yüksek enerjili disco parçası.

Dance No More: Groove odaklı, rock tınılı güçlü bir ritim.

Paint By Numbers: Akustik ve içe dönük bir atmosfer.

Carla’s Song: Albümü başladığı duygu tonunda kapatan melankolik final.



Harry Styles Bu Süreçte Neler Yaptı?



2023 yılında 169 konserlik dev turnesini noktalayan Styles; Japonya, Almanya, İspanya ve İtalya’da vakit geçirerek dinlendi. Özellikle Berlin’in gece hayatı ve kulüp kültürü, yeni albümün prodüksiyon aşamasında temel taşlardan biri oldu.

Harry Styles, bu albümle sadece bir pop yıldızı değil, aynı zamanda farklı türleri başarıyla harmanlayan bir küratör olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.