İngiltere’nin Birmingham kentindeki Villa Park Stadyumu’nda çekilen fotoğrafı, filmde George Weasley karakterini canlandıran Oliver Phelps paylaştı.

Oscar ödüllü Gary Oldman, seride Sirius Black’i canlandırmıştı. Fotoğrafta, Oliver Phelps ile huysuz bekçi Argus Filch’i oynayan David Bradley’nin arasında yer aldı.

40 yaşındaki Phelps paylaşımının altına, "Bu akşam futbol maçında bazı tanıdık yüzler gördüm" notunu düştü.

Harry Potter hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu; "Eğer seyirci böyleyse, bazı maçlara gelmeye başlamam gerekebilir", "Bu gerçekten destansı bir fotoğraf" gibi yorumlar paylaşıldı.

Oliver Phelps, Gary Oldman ve David Bradley’nin Aston Villa ile Chelsea maçında buluşması, haftanın ikinci 'Harry Potter' buluşması oldu.

Geçtiğimiz günlerde, 'Harry Potter' ile çocuk oyuncu olarak ünlenen Tom Felton, filmdeki başrol Daniel Radcliffe’i yeni Broadway gösterisinde desteklemek üzere onunla bir araya gelmişti.