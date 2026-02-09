Harry Potter evreni bu kez beyaz perdeden çıkıp sahneye taşınıyor. Dünyada büyük ilgi gören canlı orkestra eşliğinde film gösterimi formatı, Türkiye’de üç büyük şehirde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında filmler, dev ekranda gösterilirken müzikler sahnede canlı olarak senfoni orkestrası tarafından icra edilecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Organizasyon, İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek. Etkinlik tarihleri ve salon detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Formatın uluslararası standartlara uygun şekilde sahneleneceği belirtiliyor.

HANGİ FİLM GÖSTERİLECEK?

Paylaşılan görseller ve ilk bilgiler, etkinliğin Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi etrafında kurgulandığını gösteriyor. Serinin en karanlık ve sinematik yapımlarından biri olan film, canlı müzikle birlikte izleyiciye farklı bir deneyim sunacak.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Etkinliğin biletleri 10 Şubat saat 12.00’de Bubilet üzerinden satışa açılacak. Daha önce benzer organizasyonların kısa sürede tükendiği göz önüne alındığında, yoğun ilgi bekleniyor.

NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?

Canlı orkestra eşliğinde film gösterimleri, izleyicilere yalnızca bir sinema deneyimi değil, aynı zamanda bir konser atmosferi sunuyor. Özellikle Harry Potter gibi müzikleriyle hafızalara kazınmış bir seride bu format, hayranlar için nostaljik ve etkileyici bir deneyime dönüşüyor.

Harry Potter evrenini farklı bir boyutta yeniden keşfetmek isteyenler için bu etkinlik, yılın en dikkat çeken sahne organizasyonlarından biri olmaya aday.