Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
KÜÇÜK GÖKÇEK KEÇİÖREN KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRDİ: ABB'YE PORTAŞ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMESİ
Anasayfa Spor Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali...

Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'a 3-0 yenildi. Maçta fazlasıyla tartışmalı pozisyon olurken beİN Trio ekibinden değerlendirme geldi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 1

Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın tartışmalı poziyonlarını beİN Trio değerlendirdi.

1 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 2

19. dakikada Galatasaray'ın attığı golün iptali gerekir mi?

2 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 3

Bülent Yıldırım: Barış Alper'in kafayı vurduğu an Osimhen'in sağ ayağı şeklen ofsayt pozisyonunda, doğru. Bu golde bir ihlal görmüyorum. Top daha alçak şekilde gelse ya da zeminden gelse Osimhen'in bu ayak hamlesi kaleciyi daha çok etkilerdi. Top yukarıdan geldiği için kaleciyi daha az etkilediğini düşünüyorum. Yardımcı hakemi kutluyorum, golün temiz olduğunu düşünüyorum.

3 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 4

Bahattin Duran: Ben, Osimhen'in ayağının kaleciyi etkilediğini düşünüyorum. Sahada ben bunu ofsayt kaldırırdım.

4 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 5

Deniz Çoban: VAR'ın buna müdahale etmemesi son derece yerinde bir karar. İlk orta kesildiği anda Osimhen ofsaytta olsa hiç konuşmaya gerek olmazdı ama bizim burada değerlendireceğimiz yer Barış Alper'in kafayı vurduktan sonraki pozisyon. Ofsayt diyene saygı duyarım ama ben kalecinin başından sonuna kadar topu gördüğünü ve Barış Alper vurduktan sonra boşta kaldığını düşünüyorum, Osimhen'in ayağından dolayı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben sahadaki kararı kabul ediyorum.

5 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 6

42. dakikada Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

6 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 7

Bülent Yıldırım: Hakem ve VAR'ın pozisyonu yorumlaması doğru. Ben bir ihlal görmedim. Kapalıyken Torreira'nın dirseğine çarpıyor.

7 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 8

Bahattin Duran: Benim için de penaltı söz konusu değil.

8 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 9

Deniz Çoban: Asla penaltı yok.

9 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 10

69. dakikada Rizespor'un Ali Sowe ile penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

10 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 11

Bülent Yıldırım: Buradan gördüğüm kadarıyla devam diyorum.

11 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 12

Bahattin Duran: Ben de devam diyorum bu pozisyona.

12 13
Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali... - Resim: 13

Deniz Çoban: Bence de devam.

13 13
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro