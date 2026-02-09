Eski Süper Lig hakemleri değerlendirdi: Rizespor - Galatasaray maçı gollerin iptali...

Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın tartışmalı poziyonlarını beİN Trio değerlendirdi.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'a 3-0 yenildi. Maçta fazlasıyla tartışmalı pozisyon olurken beİN Trio ekibinden değerlendirme geldi.
19. dakikada Galatasaray'ın attığı golün iptali gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Barış Alper'in kafayı vurduğu an Osimhen'in sağ ayağı şeklen ofsayt pozisyonunda, doğru. Bu golde bir ihlal görmüyorum. Top daha alçak şekilde gelse ya da zeminden gelse Osimhen'in bu ayak hamlesi kaleciyi daha çok etkilerdi. Top yukarıdan geldiği için kaleciyi daha az etkilediğini düşünüyorum. Yardımcı hakemi kutluyorum, golün temiz olduğunu düşünüyorum.
Bahattin Duran: Ben, Osimhen'in ayağının kaleciyi etkilediğini düşünüyorum. Sahada ben bunu ofsayt kaldırırdım.
Deniz Çoban: VAR'ın buna müdahale etmemesi son derece yerinde bir karar. İlk orta kesildiği anda Osimhen ofsaytta olsa hiç konuşmaya gerek olmazdı ama bizim burada değerlendireceğimiz yer Barış Alper'in kafayı vurduktan sonraki pozisyon. Ofsayt diyene saygı duyarım ama ben kalecinin başından sonuna kadar topu gördüğünü ve Barış Alper vurduktan sonra boşta kaldığını düşünüyorum, Osimhen'in ayağından dolayı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben sahadaki kararı kabul ediyorum.
42. dakikada Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem ve VAR'ın pozisyonu yorumlaması doğru. Ben bir ihlal görmedim. Kapalıyken Torreira'nın dirseğine çarpıyor.
Bahattin Duran: Benim için de penaltı söz konusu değil.
Deniz Çoban: Asla penaltı yok.
69. dakikada Rizespor'un Ali Sowe ile penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Buradan gördüğüm kadarıyla devam diyorum.
Bahattin Duran: Ben de devam diyorum bu pozisyona.
Deniz Çoban: Bence de devam.