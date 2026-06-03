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Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane tüm kulvarlarda toplam 61 gol atarak formunun zirvesinde bir şekilde Dünya Kupası'na gidiyor.

Kulübüyle Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazanan Harry Kane Ballon d'Or için aday gösteriliyor.

HARRY KANE'DEN BALLON D'OR AÇIKLAMASI

Kane Bayern ile her ne kadar iyi bir sezon geçirse de Dünya Kupası gerçeğini de göz ardı etmiyor.

L'Equipe'e verdiği röportajda Ballon d'Or yarışıyla görüşlerini açıklayan Harry Kane, "Ballon d'Or yarışında olacağımı düşünüyorum. Dünya Kupası'nı kazanırsak, Ballon d'Or'un da bir İngiliz oyuncuya gitmesi sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.