Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hakkında 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arandığı belirlenen şahıs, Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.