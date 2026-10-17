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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında Selim Akın için tutuklama karar verildi.

HAMDİ AKIN'IN OĞLU TUTUKLANDI

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın, 15 Ekim tarihinde soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

SELİM AKIN KİMDİR?

Akfen Holding'in kurucusu Hamdi Akın'ın oğlu olan Selim Akın, yükseköğrenimini Birleşik Krallık'ta bulunan Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayarak 2006 yılında mezun oldu.

Eğitim hayatının ardından Türkiye’ye dönerek iş dünyasına adım atan Akın, kariyeri boyunca Akfen Holding bünyesindeki farklı grup şirketlerinde stratejik sorumluluklar üstlendi ve altyapı, inşaat ile enerji gibi kritik sektörlerde önemli deneyimler kazandı.

Ocak 2020 itibarıyla Akfen Holding’in tepe yöneticiliği (CEO) görevini devralan Selim Akın, holdingdeki liderliğinin yanı sıra Akfen İnşaat ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de aktif olarak yürütmektedir.

İş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarında da rol oynayan Akın, TÜSİAD ve TTYD üyeliklerinin yanı sıra DEİK bünyesinde de çalışmalar gerçekleştirmektedir.