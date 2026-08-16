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Kaynak: AA

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye liderliğindeki üst düzey bir heyet, Gazze'deki ateşkes sürecini ve Filistin meselesini masaya yatırmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Bir Hamas yetkilisi, heyetin Mısırlı yetkililerle temaslarda bulunmak üzere gece saatlerinde Kahire'ye ulaşacağını doğruladı. Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes görüşmelerinin kalıcı bir anlaşmayla sonuçlandırılması hedef olarak belirlendi.

Heyet, doğrudan Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ile bir araya gelecek.

Bu ziyaret, Halil el-Hayye'nin Hamas'ın liderliğini üstlenmesinden bu yana Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle diplomatik açıdan ayrı bir önem taşıyor.

ZİRVEYE KATILACAK ÜST DÜZEY İSİMLER

Mısır'daki kritik görüşmelerde Halil el-Hayye'ye, Hamas'ın yönetim kadrosundan şu önemli isimler eşlik edecek:

Muhammed Derviş (Hamas Şura Konseyi Başkanı)

Halid Meşal (Hamas Yurt Dışı Sorumlusu)

Zaher Cabbarin (Batı Şeria Sorumlusu)

Basim Naim (Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Sorumlusu)