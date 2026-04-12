İran lideri Mücteba Hamaney’in başdanışmanlarından ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Velayeti’nin açıklaması, İran ile ABD arasında Pakistan’da devam eden diplomatik temasların gölgesinde geldi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN ANAHTARI BİZİM ELİMİZDE'

İran diplomasisinin temel amacının ülkenin güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Velayeti, “İran diplomasisinin tarih boyunca amacı İran’ı korumaktır” dedi.

Açıklamasında Hürmüz Boğazı’na özel vurgu yapan Velayeti, “Hürmüz Boğazı’nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK VURGU DİKKAT ÇEKTİ

Velayeti’nin sözleri, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın jeopolitik önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Açıklama, bölgedeki diplomatik sürecin devam ettiği bir dönemde verilen mesaj olarak değerlendirildi.