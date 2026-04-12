Gazeteci Ardan Zentürk, ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmesinde, diplomatik sürecin merkezinde Pakistan’ın yer aldığını vurgulayarak, görüşmelerin Türkiye’nin de dahil olduğu bir hat üzerinden devam edebileceğini belirtti.

21 SAATLİK KRİTİK GÖRÜŞME

Zentürk, dünyanın gözünün İslamabad’daki temaslara çevrildiğini belirterek, ABD ve İran heyetlerinin 21 saat boyunca yüz yüze müzakere yürütmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bu durumun tarafların savaştan ziyade diplomasiye alan açtığını gösterdiğini dile getiren Zentürk, “Bu iki tarafın da barışa yüzünü döndüğünü gösteren bir tablo” dedi.

DİPLOMASİDE YENİ HAT

Sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin dikkat çeken bir çerçeve çizen Zentürk, müzakerelerin hangi kanallar üzerinden ilerleyeceğini şu sözlerle anlattı:

“Görüşmeler ve müzakereler Pakistan üzerinden belki de Türkiye üzerinden yani Pakistan ve Türkiye üzerinden ama burada esas aktör tabii ki Pakistan üzerinden devam edecek.”

Tarafların henüz bir anlaşmaya varamadığını ancak masadan kalkmadığını belirten Zentürk, bu durumun diplomatik sürecin devam edeceğine işaret ettiğini kaydetti.

SERT PAZARLIKLAR YAŞANDI

Görüşmelerin ilk turunun oldukça sert geçtiğini aktaran Zentürk, ABD ve İranlı yetkililer arasında tansiyonun yükseldiğini ve zaman zaman çok sert tartışmalar yaşandığının bildirildiğini söyledi. ABD tarafının özellikle İran’ın nükleer programı konusunda kesin taahhüt talep ettiğini ifade eden Zentürk, bu konunun müzakerelerin ana başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.

İran cephesinin ise tek görüşmede anlaşma beklentisinin gerçekçi olmadığını vurguladığını aktaran Zentürk, “İranlılar müzakerenin açıldığını ve devam edeceğini söylüyor” diye konuştu.

ATEŞKES VE DİPLOMASİ BİRLİKTE İLERLİYOR

Sahadaki en önemli gelişmenin ateşkesin sürmesi olduğunu belirten Zentürk, tarafların savaşı yeniden başlatma yönünde bir karar almadığını ifade etti. Mevcut durumun “kırılgan ama olumlu” bir ateşkes sürecine işaret ettiğini kaydeden Zentürk, bu ortamın diplomasiye alan açtığını söyledi.

Zentürk, “Ateşkes devam ettiği sürece anlaşma mekanizmaları da devam eder” değerlendirmesinde bulundu.

KIRILGAN DENGELER SÜRÜYOR

Bölgede İsrail’in atacağı adımların süreci etkileyebileceğine dikkat çeken Zentürk, olası provokasyonların dengeleri bozabileceğini ifade etti. Buna rağmen mevcut tabloda tarafların savaşı sürdürme kapasitesinin sınırlı olduğunu düşündüğünü belirten Zentürk, diplomatik sürecin devam etmesinin “en akılcı seçenek” olduğunu vurguladı.

Zentürk’e göre, tarafların “savaşmamak” konusunda örtük bir uzlaşıya varması, sürecin geleceği açısından belirleyici olacak.