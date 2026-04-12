Orta Doğu’da savaşın gölgesinde konuşulan ateşkes ihtimali piyasalarda dalgalanmayı artırırken, ekonomist Muhammet Bayram kritik değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin henüz sağlam bir zemine oturmadığını vurgulayan Bayram, bu kırılgan sürecin özellikle altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini dile getirdi.
Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Uzman isimden ezber bozan analiz
Derleyen: Hava Demir
Bayram’a göre, ateşkes söylentilerinin ilk ortaya çıktığı günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti.
Ancak yatırımcıların bu tür ani gelişmelere hemen tepki vermemesi gerektiğini belirten Bayram, “Gram altın 7 bin seviyesine yaklaşsa da şu anda 6.800 bandında dengelenmiş durumda” ifadelerini kullandı.
“7BİN TL ALTI ALIM FIRSATI”
Altında mevcut seviyelerin hala fırsat sunduğunu ifade eden Bayram, özellikle 7 bin TL altındaki her seviyenin değerlendirilebileceğini dile getirdi. Ateşkesin tam anlamıyla devreye girmesi halinde gram altında 7 bin 500 TL seviyelerinin konuşulabileceğini belirten Bayram:
"Ateşkes kırılgan. Yani eğer savaş ateşkesin doğası gereği eğer ipler tekrar gerilirse taraflar arasındaki sert açıklamalar olursa tekrar altın düşüşe geçebilir petrolün yükselmesiyle birlikte. İşte burada bu düşüşler alım fırsatı. Yani yatırımcı burada bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Tekrar bu seviyeleri altın gelmeyebilir.
GRAMDA 7 BİN 500 SEVİYELERİ
Hala değerlendirebilir. Yani 7.000'nin altındaki her bir bölge alım fırsatı şu anda. Çünkü ateşkesin tam anlamıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte 7500'leri konuşmaya başlayacağız gram altında. Ama tabii öyle bir şey ki yani Trump iki dudağının arasında baktığınızda. İsrail'de bir katliam şebekesi. Ne yapacağı belli değil.
Kırılgan bir ateşkes var. Altın fiyatları tamamen buna bağlı. O yüzden yatırımcı doğrudan ateşkesin olup olmayacağı yani ateşkesin yürürlüğe tam anlamıyla girip girmeyeceğini çok yakından takip etmeli. Eğer ateşkes olursa altın yükselir. Ateşkes olmazda savaş devam ederse altın düşer"
ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerinin piyasalarda belirleyici olduğuna dikkat çeken Bayram, son dönemde ekonomik vaatlerin karşılık bulmadığını savundu. Faiz, petrol ve gıda fiyatlarında beklenen düşüşlerin gerçekleşmediğini belirten uzman isim açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Trump'ın köşeye sıkıştığını söyleyebiliriz. Çok da zaman yok. Bu ateşkes sürecini Trump iyi değerlendirmek zorunda. O yüzden yatırımcı burada tamamen ateşkesi fiyatlamalı. Yani ateşkes olacaksa fiyatlar altın yükselecek, petrol geri düşecek. Ama ateşkes olmazsa petrol yükselecek, altın düşecek.
BORSADA HEDEFLER
Altındaki hareketin bir kısmının borsaya yöneldiğini belirten Bayram, özellikle yabancı yatırımcı girişinin arttığına dikkat çekti. Körfez sermayesinin güvenli liman arayışıyla Türkiye’ye yöneldiğini ifade eden Bayram, BIST’te 14 bin 500–15 bin bandının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.
DOLAR VE EURO BEKLENTİSİ
Doların yatırım aracı olarak cazibesini yitirdiğini belirten Bayram, yıl sonu için 50–52 TL bandını işaret etti.
Euro için ise 60 TL seviyesine dikkat çeken Bayram, parite etkisiyle Euro’nun daha güçlü bir performans gösterebileceğini ifade etti.