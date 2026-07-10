Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Meşhed kentinde toprağa verildi.

Hamaney için İran ve Irak'ta altı gün boyunca düzenlenen cenaze törenlerine ilişkin dikkat çeken katılım rakamları paylaşıldı.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'de gerçekleştirilen cenaze programlarına ilk tahminlere göre toplam 41 ila 43 milyon kişi katıldı.

Haberde, resmi törenin ardından altı gün süren program kapsamında Tahran'da üç gün, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'de ise birer gün tören düzenlendiği belirtildi.

Katılım hesaplamasının; toplu taşıma kullanım istatistikleri, etkinlik alanlarındaki aktif cep telefonu verileri, katılımcıların ortalama 2,5 saatlik alanda kalış süreleri, Tahran'daki tören güzergâhında yapılan kalabalık yoğunluğu analizleri ile Kum ve Meşhed'deki tören alanlarının kapladığı yüzölçümü dikkate alınarak yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan Irak Başbakanlık Ofisi verilerine göre, Necef ve Kerbela'da düzenlenen cenaze törenlerine yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı bildirildi.