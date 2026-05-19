Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olası bir savaşın genişleyebileceği mesajını verdi.

Hamaney, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması için çalışmalar yapıldı. Savaşın devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler devreye alınacak” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceğine yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

PEZEŞKİYAN: “DİYALOG TESLİMİYET DEĞİL”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaptığı açıklamada, ülkesinin müzakereye açık olduğunu ancak geri adım atmayacağını vurguladı.

Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti diyaloğa onurla ve güçle girer. Bu süreç hiçbir şekilde teslimiyet anlamına gelmez. Ülkemizin ve halkımızın yasal haklarından asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İran’ın ulusal çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu belirten Pezeşkiyan, her koşulda ülkenin onurunu savunacaklarını ifade etti.

TRUMP SALDIRIYI ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonun ertelendiğini açıklamıştı.

Trump, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın talebi üzerine bu kararı aldığını duyurdu.

ABD yönetimi, diplomatik çözüm ihtimaline dikkat çekerken, anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin masada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

BÖLGESEL GERİLİM YÜKSEK

Analistler, İran’dan gelen “yeni cephe” mesajı ile ABD’nin “erteleme ama hazır ol” yaklaşımının birlikte değerlendirildiğinde, bölgede tansiyonun düşmekten çok kontrollü şekilde sürdüğünü belirtiyor.

Özellikle nükleer program ve askeri denge üzerinden yürüyen bu süreçte, tarafların sert söylemlerine rağmen diplomasi kapısının tamamen kapanmadığına dikkat çekiliyor.