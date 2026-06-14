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Kaynak: AA

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında gündemde olan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lapid, ortaya çıkan anlaşmanın İsrail'in savaş hedeflerini karşılamadığını savunarak Netanyahu yönetiminin İran politikalarında başarısız olduğunu öne sürdü.

"SAVAŞ HEDEFLERİNİN HİÇBİRİNİ GERÇEKLEŞTİRMİYOR"

Lapid, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şu anda şekillenen anlaşma, İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştirmiyor."

İran yönetiminin ayakta kaldığını, füze programını sürdürdüğünü ve nükleer kapasitesini yeniden inşa edebilecek durumda olduğunu savunan Lapid, bunun İsrail açısından ciddi bir başarısızlık olduğunu dile getirdi.

"İSRAİL'İ UYDU DEVLET HALİNE GETİRDİ"

Netanyahu'yu doğrudan hedef alan Lapid, şu değerlendirmede bulundu: "Bu Netanyahu'nun tam başarısızlığıdır ve İsrail'i ulusal güvenliği konusunda talimatlar alan bir uydu devlet haline getirmiştir."

Lapid ayrıca, "Hiçbir basın toplantısı, medya manipülasyonu veya yapay zeka videosu bu başarısızlığı gizleyemez" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE ANLAŞMA ENDİŞESİ

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın ülkede güvenlik çevrelerinde endişe yarattığı belirtildi.

İsrail'in i24 televizyonuna konuşan bazı siyaset ve güvenlik yetkilileri, anlaşmanın İran'ı güçlendirebileceğini ve İsrail'in bölgedeki hareket alanını daraltabileceğini savundu.