Yeniçağ Gazetesi
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Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı

Rize'de arama-kurtarma çalışmaları sırasında botun alabora olması sonucu yaşamını yitiren AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için tören düzenlendi. Mesai arkadaşlarının omuzlarında uğurlanan Özkan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bolu'ya gönderildi.

Kaynak: İHA
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Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı - Resim: 1

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için tören düzenlendi.

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Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı - Resim: 2

Fırtına Deresi'nde kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun bulunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sırasında AFAD ekiplerinin bulunduğu bot alabora olmuş, 5 personel suya düşmüştü. Kazada AFAD personeli Ömer Faruk Özkan hayatını kaybederken, 4 personel ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

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Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı - Resim: 3

AFAD İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan için Rize AFAD İl Müdürlüğü binası önünde resmi tören gerçekleştirildi. Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, il protokolü, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı - Resim: 4

"Canları pahasına görev yapıyorlar"
Törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, arama-kurtarma ekiplerinin fedakarlıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün Çamlıhemşin'de arama kurtarma faaliyeti sırasında arkadaşlarımız her zamanki gibi canları pahasına o faaliyeti icra ederken bugün Ömer Faruk kardeşimizi maalesef kaybettik."

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Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı - Resim: 5

Baydaş, yaralanan dört personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, hayatını kaybeden Özkan'a Allah'tan rahmet diledi.

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Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı - Resim: 6

Memleketi Bolu'ya uğurlandı
Törenin ardından dualarla uğurlanan Ömer Faruk Özkan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'ya gönderildi.

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Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı - Resim: 7
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