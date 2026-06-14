Arama-kurtarma çalışmasında ölen AFAD personeli uğurlandı

Fırtına Deresi'nde kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun bulunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sırasında AFAD ekiplerinin bulunduğu bot alabora olmuş, 5 personel suya düşmüştü. Kazada AFAD personeli Ömer Faruk Özkan hayatını kaybederken, 4 personel ise yaralı olarak kurtarılmıştı.