Kutlu Parti Genel Başkanı ve eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

Bahçeli’nin, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet Türk makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” sözlerini hatırlatan Halaçoğlu, konuşma sırasında milletvekillerinin ayağa kalkarak alkışlamasını da eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halaçoğlu, söz konusu ifadelerin kamuoyunda tartışma yarattığını belirterek, salondaki tavrın dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Halaçoğlu, paylaşımında, “Bu tablo gösteriyor ki artık ne DEM’e ne de İmralı’daki isme ihtiyaç kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Halaçoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bugün MHP Genelbaşkanı Bahçeli grup konuşmasında : “Aziz dava arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” dedi.

Dedi ama maalesef yine İmralı’ya gitme konusunda olduğu gibi salondaki milletvekilleri ne hikmetse yine ayağa kalkıp alkışladılar. 50 bin kişinin katili için bu candan davranış içinde bulunan bu milletvekilleriyle ilgili artık bir yorum yapmaya gerek duymuyorum.

Bir akıl tutulması mı? Sanmıyorum.

Ancak bu konuşma gösteriyor ki, artık ne DEM’e, ne de İmralı’daki caniye ihtiyaç kalmamıştır."