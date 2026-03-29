Toprak ve kaya düşmeleri nedeniyle trafiğin zaman zaman kontrollü sağlandığı güzergâhta, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

Özellikle Yeniköprü mevkisinde risk oluşturan kayalar için özel ekipler görevlendirildi.

DAĞCILAR YAMAÇTA GÖREVDE

Bölgede görev yapan üç kişilik profesyonel dağcı ekibi, yamaçlara tırmanarak askıda kalan kayaları tespit ediyor.

Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekip, levye ve kriko yardımıyla kayaları kontrollü biçimde aşağı indiriyor.

Ekipte yer alan Musa Özer, bölgede önceden detaylı keşif yaptıklarını ve gevşemiş taşları belirlediklerini söyledi. Daha önce yoğun yağışlara bağlı heyelanların yaşandığını hatırlatan Özer, benzer risklerin önüne geçmek için tehlike oluşturan kayalara tek tek müdahale ettiklerini ifade etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Düşürülen kaya parçaları, Karayolları ekipleri tarafından iş makineleriyle yoldan temizleniyor. Çalışmaların yaklaşık dört gün içinde tamamlanması hedefleniyor.