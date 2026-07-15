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Kaynak: İHA

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde sabah saatlerinde ikametinden ayrılan ve yakınlarının bir daha iletişim kuramadığı 61 yaşındaki Reşit Kaya’dan acı haber geldi.

Kaya’ya ait otomobilin Zap Suyu kıyısında bulunması üzerine bölgede titiz bir arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Ekiplerin nehir yatağı ve çevresinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Reşit Kaya’nın naaşı, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere hastane morguna sevk edildi. Güvenlik güçleri, gizemli ölümle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.