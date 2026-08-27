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Kaynak: İHA

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı sınır hattında 2 atın tellere takılarak yaralandığını fark eden bölge sakinleri, vakit kaybetmeden Derecik Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden belediyeye bağlı itfaiye personeli ve askeri birlikler, koordineli bir çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu tellere dolanan yaralı hayvanlar bulundukları yerden güvenle çıkarıldı. Kurtarılan atlar, bölgeye gelen sahibine teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, kontrolsüz şekilde başıboş bırakılan binek hayvanlarının hem trafik ile çevre güvenliğini tehlikeye attığını hem de benzer kazalara sebebiyet verdiğini vurgulayarak yetkililerden önlem alınmasını talep etti.