Fenerbahçe’de seçim atmosferi giderek hareketlenirken başkan adayı Hakan Safi’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Safi, Aziz Yıldırım hakkında ortaya attığı iddiayla sarı lacivertli camiada gündem yarattı.

'ARŞİVLERİ ÇIKARALIM'

Aziz Yıldırım’ın birlik çağrısına yanıt veren Hakan Safi, “Aziz Başkan 2018’den beri hiçbir başkana birlik beraberlik çağrısı yapmadı, destek açıklaması yapmadı. Önce o arşivleri çıkaralım.” dedi.

'BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE'

Seçim sürecinde yalnızca Fenerbahçe’ye odaklandığını söyleyen Safi, “Bizim derdimiz çağrıya kulak vermek değil, bizim derdimiz Fenerbahçe. Kendi yolumda ilerliyorum.” ifadelerini kullandı.

'KARŞININ KİM OLDUĞU BENİ İLGİLENDİRMİYOR'

7 Haziran’da yapılacak seçim hakkında da konuşan Hakan Safi, yarışta geri adım atmayacağını belirtti.

Safi, “Karşının kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Allah nasip ederse kazanacağız.” diye konuştu.

'YARIŞTAN ÇEKİLECEK DİYORLAR'

Hakan Safi açıklamasının sonunda Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Safi, “Aziz Yıldırım yarıştan çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu.” sözlerini kullandı.