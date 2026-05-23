Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri açıklandı

Yatırım yoluyla göç ve vatandaşlık danışmanlığı hizmeti sunan Global Citizen Solutions, yurt dışında yaşamayı planlayanlar için dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini açıkladı.

Cemile Kurel
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’nin verilerine göre bugün 300 milyondan fazla kişi doğduğu ülkenin dışında hayatını sürdürüyor. Bu küresel hareketlilikten yola çıkan Global Citizen Solutions, altı kıtadan toplam 35 şehri detaylı şekilde analiz etti.

Araştırmada şehirler; nüfus yoğunluğu ya da popülerlikleriyle değil, insanların taşınma ve yeni bir yaşam kurma tercihleri üzerindeki etkileriyle değerlendirildi. Çalışma kapsamında Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Okyanusya’dan hem göçmenler arasında uzun süredir öne çıkan merkezler hem de potansiyeli yeterince fark edilmeyen destinasyonlar listeye dahil edildi.

Değerlendirmede yaşam maliyeti, güvenlik seviyesi, hava kalitesi, sağlık hizmetlerine erişim, yeni gelenlerin şehre uyum sağlayabilme kolaylığı, İngilizce kullanım oranı ve pasaport gücü ile vize serbestisi gibi kriterler dikkate alındı.

Gurbetçiler için en yaşanabilir yer olarak seçilen 10 şehir:

10. Seul, Güney Kore: 78,89

9. Kopenhag, Danimarka: 79,57

8. Tokyo, Japonya: 79,78

7. Auckland, Yeni Zelanda: 80,15

6. Singapur: 80,58

5. Barcelona, İspanya: 80,7/100

4. Viyana, Avusturya: 81,07/100

3. Melbourne, Avustralya: 81,79/100

2. Amsterdam, Hollanda: 81,97/100

1. Lizbon, Portekiz: 88,49/100

